¡Le urge que sus lesionados sanen!

Publicidad



“Lo de Cerato fue una urgencia, una necesidad de meterlo (...) Ojalá que podamos recuperar a alguno más, todavía no tenemos reporte de ninguno pero estamos pendientes de ello”.

Agregó: “las urgencias nos piden que rápidamente se pueda recuperar alguno, pero la fisiología no va de la mano con las urgencias ni los tiempos que tenemos nosotros en el calendario. Habrá que ver cómo están”.



“Estamos mermados en el plantel y es inevitable obviarlo, yo tengo confianza en los que están, tenemos un buen plantel que sabe jugar estas instancias. Tenemos que trabajar en la recuperación para hacer un partido inteligente el sábado”, señaló el domador de La Fiera.



“Allá toda la responsabilidad será de Tigres, estarán jugando de locales (...) Desde que arrancó la Liguilla el favorito es Tigres, nosotros tenemos posibilidades de poder pasar a semifinales”.

no estaba al 100% recuperado de la lesión que lo marginó por aproximadamente dos semanas, pero la situación actual de La Fiera motivó su urgente ingreso en el juego de ida contra Tigres yAl término del partido en el Estadio León, el entrenador Gustavo Díaz no dio a conocer ningún reporte médico oficial respecto al estado de la lesión del “Chapo”,El plantel se dividió en dos en la cancha del inmueble felino:o que ni siquiera entraron en la convocatoria para la ida de los cuartos de final del Apertura 2017.En el segundo se encontrabajunto conentre otros, y el mediocampista se notaba con buen ánimo y además, con el par de tachones bien puestos.Podría ser aventurado asegurarlo debido al poco tiempo de trabajo antes del partido de mañana, pero si el “Chapo” está para jugar, el tiempo que sea, el “Chavo” dio a entender el pasado miércoles que no dudará en utilizarlo.Gustavo Díaz platicó con el grupo antes de la práctica.Es importante recordar que, éste correspondiente a la fecha 16, no viajó a Estados Unidos con el equipo en el receso por fecha FIFA donde León jugó un amistoso ante Santos y no jugó ni contra Chivas en la última fecha de la temporada regular.Tampoco lo hizo en el primer juego de la Liguilla para León, donde su ausencia fue notable en el medio campo.Maxi Cerato jugó cinco minutos en el partido de ida de los cuartos de final ante Tigres. Foto: Omar G. RamírezLas bajas en el plantel son evidentes y, para Gustavo Díaz,, aunque luego de lo visto en el partido del miércoles en el Estadio León, el timonel esmeralda reconoció que su cuadro tiene posibilidades.Pensar en los jugadores que faltan no deja nada bueno, por lo que, pues su experiencia y jerarquía marcarán la diferencia.Díaz dijo que para la vuelta, León no tiene presión.