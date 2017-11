¡Nos deja La Fiera en suspenso!

Publicidad

al empatar a un gol en la ida de los cuartos de final. Con este resultado, la Fiera debe hacer un partido perfecto paraPero hay que decirlo,como parece, pues para que León pueda eliminar a una de las plantillas más caras del futbol mexicano,, algo que de lograr, sin duda daría la etiqueta de favorito al títiulo a los del Bajío.Pero eso sí,para seguir vivo en la liguilla.a las semis: ganar por cualquier marcador o empatar con más de dos goles.Si León tuvo un pecado ayer en el Nou Camp, fue. Lo hizo, porque cedió toda la iniciativa a los Tigres, que durante 45 minutos fueron amos del balón y de la generación de juego ofensivo.Lo demostró con tres avisos de André Pierre Gignac y un disparo más de Javier Aquino, que si bien apuraron a William Yarbrough, no terminaron por subir al marcador.Las tribunas lucieron algunos huecos, a pesar de la importancia del partido.Fueque León se dio cuenta que era capaz de complicarle al segundo mejor equipo del torneo.mandó a la cancha a(en sustitución de), y el movimiento surtió efecto inmediato. Primero, porque la Fieray después, porque de los pies de Ramos, se generó el gol de los verdiblancos.Ramos tomó el balón en propia cancha y condujo ante el achique de los defensores felinos, a quienes les enseñó la bola antes de asistir ay ver cómo el ‘Matador’ (59’), vencía a Nahuel Guzmán con un tiro raso y con tanta potencia, que hizo ver el lance del portero a destiempo.La felicidad era total en León, y cómo no, si una de las premisas de jugar liguilla es ganar en casa y no permitir gol.. El primer susto para los esmeraldas fue cortesía del francésque mandó un zapatazo al travesaño, ante la mirada impotente de Yarbrough, que estaba vencido tras resbalar justo antes del disparo.Fuequien dejó congelada a la defensa de León y a la mayoría de los aficionados en la tribuna del Nou Camp. Vargas se hizo presente en el marcador en el minuto 76’, luego de quele sirviera un pase ‘suavecito’ y a la bota derecha del chileno, que le metió rencor a su tiro para vencer a Yarbrough.El juego de vuelta será