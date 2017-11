Palabas más, palabras menos

Publicidad

Vamos por la vida pidiendo (en términos futbolísticos) un buen centro.Una oportunidad para rematar a portería, anotar un gol y mover el marcador a favor. Es lo que me pasó con Tv Azteca, empresa que me invitó a trabajar, sumando a un proyecto lleno de grandes profesionales pero mejores personas. El centro fue irresistible.Gracias a tres personas en particular: Arturo y Enrique Zamora, y Carlos Guerrero, Warrior. Ellos desbordaron por la banda, se quitaron la marca de encima, alzaron la cabeza y buscaron, En El Área, a alguien quien rematara su centro. Un pase de gol.Terminó un ciclo de dos años donde el aprendizaje fue la constante. La pelota me encontró y yo la encontré a ella, rematé fuerte y con mucha decisión: Gol. Muchas gracias.… y hablando de goles, cada vez están más escasos. Boselli sumó su tercer título de goleo jugando para el León en la Liga MX. Más de 100 ha marcado el delantero argentino que llegó en el 2013 al futbol nacional.Boselli se coronó con 11 goles. Sólo 11 goles le bastaron a él y Avilés Hurtado para ser los mejores anotadores del Apertura 2017. Curiosamente, en la historia de torneos cortos ese número de goles es la que más veces se ha repetido entre los delanteros que alzan el título de goleo individual.En nueve ocasiones los delanteros de la Liga mexicana han salido campeones de goleo individual marcando 12 goles.No sólo lejos están los tiempos donde José Saturnino Cardozo conquistó dos títulos de goleo anotando 21 y 29 goles, respectivamente, en torneos de 19 partidos. Ahora, hay quien se lleva el título de goleo como el peruano Ruidíaz, marcando 9 goles.Se viene la fase final, arranca hoy y como siempre la expectativa es muy alta. El gol no es sólo lo que define las llaves, es la máxima expresión que tiene el futbol. ¿Cuántos nos tocará ver en esta Liguilla?