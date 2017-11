Bárbara Botello se presenta a sesión de Ayuntamiento

Publicidad

La ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez llegó esta mañana a la sesión de Ayuntamiento, acompañada por otros priístas a los cuales también se busca inhabilitar por un año para ocupar un cargo público , esto por irregularidades en el proceso de licitación para el servicio de recolección de basura que llevaron a cabo.Además la acompaña el dirigente del PRI en León, Denny Méndez Entre los acusados que se encuentran presentes, está Aurelio Martínez Velázquez y Verónica García Barrios, ambos ex regidores.La regidora priísta Norma López Zúñiga reprochó en plena sesión al alcalde, Héctor López Santillana por no recibir a la ex Alcaldesa como lo ha hecho con estudiantes que han acudido con anterioridad a presenciarla.También están el ex síndico Eugenio Martínez y ex regidor Alejandro Kornhauser. Así como el ex síndico Leonel Charnichart, aunque él no está dentro de los 13 sancionados.