Inicia cuenta regresiva para desaforar a Bárbara

“Determinamos por unanimidad de integrantes que el proceso de desafuero siga su curso, que estamos abriendo a prueba es procedimiento o con el término de 30 días, de los cuales los primeros 10 días para que la diputada y su defensa, así como la Procuraduría de Justicia, ofrezcan sus pruebas, y los 20 restantes para que se desahoguen éstas”, informó el diputado y presidente de la sección, el silaoense Ricardo Ramírez Nieto.



Una vez que concluyan los 30 días hábiles, comenzará otro periodo de 12 días: “Vendrán dos periodos de seis días cada uno; el primero es un periodo de vista para ver el expediente y el segundo, de los alegatos finales y los cuales se llevará los primeros días de enero y una vez concluido ese plazo, la comisión estará en condiciones de emitir un dictamen en los términos que proceda si procede el desafuero o el desafuero”, recalcó el legislador federal.



“Ciudadanos ejemplares y dignos de toda mi confianza, lamentablemente por mi pocisión actual como integrante del presente Ayuntamiento, me veo en la obligación de emitir mi voto favor de la sanción”, explicó el edil.



“Si duro dos minutos para leer una sola página, en las 20 horas que me dieron, sin parar, sin comer, sin cenar, sin dormir y sin hacer ninguna de las otras funciones naturales que tiene el ser humano ni los demás roles que tenemos, como padres, hermanos, profesionistas, en esta sesión, resulta que apenas alcanzaría a leer 600 páginas, ni siquiera la mitad de uno (un expediente)”, argumentó.



“Vamos a transgredir derechos fundamentales, humanos, para ciudadanos, debemos tomar esto con la seriedad que debe ser, independientemente de otros temas, si es o no político; vamos a lo legal (…) aquellos que de manera irresponsable lo pudieran llegar a hacer, estarían en responsabilidades como las que tiene un juez que libera o condena indebidamente”, señaló.

, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que, por lo pronto, ayer,en el Municipio, lo mismo que algunos miembros de su administración.Este jueves, mientras Botello Santibáñez se paseaba desafiante por el Palacio Municipal de León, en la Cámara Federal de Diputados, además de otros dos períodos de análisis.En octubre se dio a conocer que el Gobierno de, para enjuiciarla por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 1 millón 577 mil pesos.También este jueves, en el pleno del Ayuntamiento se ratificó la decisión dea la ex alcaldesa, lo mismo que a, además del ex tesorero,, y el ex director de Gestión Ambiental,, que presuntamente cometieron irregularidades en el proceso de la licitación para el servicio de recolección de basura.Estos tendrán oportunidad, en un lapso dela resolución ante los tribunales de justicia administrativa o instancias penales.La decisión se tomó pese a que los ediles de oposición,, del PVEM, y los priístas,, señalaron a lo largo de la sesión inconsistencias y falta de ‘diligencia’.Además, sobresalió que el regidor Jesús Vázquez manifestara que confiaba en la honorabilidad y rectitud dentro y fuera de la vida pública de dos de los ex regidores enjuiciados,, pero por no ser posible una votación separada, se disculpó por apoyar la inhabilitación.Finalmente pesaron más los 11 votos de ediles del PAN y uno del regidor Jesús Vazquez, que los de oposición.Lo primero que argumentaron los regidores de oposición fue quea la sesión, como marca el reglamento.El que comenzó con los argumentos en contra de la inhabilitación fue Ramírez Argote, quien manifestó que las resoluciones de los siete expedientes que respaldaron la sanción estaban en 2 mil 333 páginas, imposibles de leer en 20 horas.El regidor Sergio Contreras por su parte, basó sus argumentos en sustentos jurídicos y legales, advirtiendo a los que votaron a favor que podrían caer en una ilegalidad. Además nuevamente reprochó que se haya basado la resolución en una recomendación de la ASEG.