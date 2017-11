Medina pide investigar irregularidades de pasada administración

Publicidad

El síndico Carlos Medina Plascencia recordó en el pleno del Ayuntamiento que no sólo ha sido en el tema del servicio de recolección de basura donde ha habido señalamientos en contra de la pasada administración.Mencionó que también ha habido investigaciones que han sacado a luz empresas fantasma y otras irregularidades que se deberían seguir investigando , por lo tanto dio a entender que la reputación de la pasada administración no es buena.Mientras señalaba esto y hablaba sobre la importancia de cuidar el prestigio, la ex alcaldesa Bárbara Botello le gritó desde su lugar entre otras cosas: Fobaproa.Medina Plascencia le pidió silencio y le dijo que debería ser más respetuosa, dado que fue Alcaldesa.