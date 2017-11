¡SORPRESA!

Publicidad

Hoy en la sesión de Ayuntamiento en que se someterán a votación las sanciones contra ediles de la pasada Administración, habrá visitantes incómodos.Tómelo con sus reservas pero más de uno de los integrantes del Ayuntamiento que encabezó la ex alcaldesa Bárbara Botello planean acudir a la sesión en la que es casi seguro se aprobará que los inhabiliten por un año.Aunque los ex ediles posibles a sancionar por las irregularidades en la licitación para la recolección de la basura son 11, hasta ayer los que aseguraban que acudirían a la sesión son los ex regidores Aurelio Martínez Velázquez y Verónica García Barrios.Según comentaron ayer los ex regidores priistas Verónica García Barrios y Aurelio Martínez, su intención de presentarse hoy en la Sala de Cabildo no será debatir con el Ayuntamiento actual porque esa posibilidad no está permitida por ley, pero van a dar la cara porque, dicen, la sanción en su contra es totalmente ilegal.El que seguro tampoco se quedará callado ante la inhabilitación por un año para ocupar un cargo público que se prevé para la diputada Beatriz Manrique, es el regidor del Partido Verde Sergio Contreras, quien defenderá a su compañera de partido y candidata a la dirigencia nacional.Aunque anticipa que su desempeño en el cargo que ocupa es imparcial y que si realmente hubiera elementos para comprobar que se cometió una falta, él apoyaría la sanción, el regidor del PVEM aseguró que este no es el caso y calificó a Betty Manrique como una mujer de resultados, honesta y que es víctima de un abuso de autoridad del PAN.El edil del PVEM insistió en que no se puede inhabilitar a un servidor público en activo, sólo amerita una amonestación en el supuesto de que se hayan cometido faltas, por lo que augura que la diputada podrá presentar denuncias no solo administrativas y penales sino hasta en Derechos Humanos.El regidor también podría presentar hoy varios señalamientos contra las direcciones de Comunicación Social y Comercio y Consumo. De la primera critica que se siga trabajando en campañas publicitarias de manera deficiente como las que se deben hacer para prevenir el dengue o la influenza.Y sobre la Dirección de Comercio y Consumo anticipó que dará a conocer denuncias por supuestos casos de corrupción que ciudadanos les han hecho saber en su partido, además de malos tratos al personal que labora en esta dependencia.Por cierto que ayer el dirigente estatal y regidor del PVEM, Sergio Contreras, viajó a la Ciudad de México para tener una reunión con su líder a nivel nacional, Carlos Puente Salas, para ir definiendo qué es lo que más le conviene al proyecto del Partido Verde en el país y en Guanajuato para el próximo proceso electoral.Si bien el PVEM ya dijo que iría solo en el estado para todos los puestos de elección que se votarán en el 2018, Contreras dijo que no vería mal una coalición si esto ayuda a fortalecer el proyecto del partido en algunos puntos, aunque la decisión final es de la dirigencia nacional.Se supone que al personal del ahora Tribunal de Justicia Administrativa le era insuficiente la casona en Cantarranas en Guanajuato capital, 150 servidores ya no cabían.Entonces a través de la presidenta magistrada Guillermina Valdovino Guzmán se hizo una solicitud al Gobierno del Estado para que de Navidad les otorgara recurso para tener un edificio más grande y desempeñar bien mejor su trabajo.Pues el gobernador Miguel Márquez Márquez se los concedió e incluso de 25 millones que se habían presupuestado para una primera etapa pasarán a 35 millones de pesos, eso sí, el Gobernador no se quedó con las ganas de aclararles que no habrá lujos.Fuerte, claro y en público el gobernador Miguel Márquez indicó al secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, que si los magistrados querían algún “lujito” arquitectónico o algo más, la respuesta era no.Y aunque todavía no empieza la construcción, la empresa contratista ya se quejó con Obra Pública pues resulta que los magistrados se las han puesto difícil para aprobar al 100% el proyecto, pues de última hora quisieron hacer uno que otro cambio.Esperemos que con esta obra no pase como lo que ocurrió con la construcción del nuevo edificio del Congreso, que además de llevarse más tiempo del previsto en un inicio fue aumentando en costo hasta convertirse en un derroche.Algo no anda bien en Sapal, en pasadas administraciones la paramunicipal se había distinguido por la oportunidad con la que comunicaba las obras que llevaría a cabo en la ciudad. Esto permitía que los ciudadanos tomaran precauciones por si estas acciones afectaban el suministro de agua o causaban el cierre de algunas calles, pero hoy las cosas son diferentes.En los últimos meses a la dirección de Sapal que encabeza Leonardo Lino Briones y al consejo directivo que preside Pedro González García se les ha olvidado avisar a la ciudadanía de varias acciones.Dos casos recientes fueron las obras de mantenimiento que iniciaron la semana pasada en el bulevar Adolfo López Mateos un día antes del arranque del Festival del Globo, y las banquetas abiertas que llevan casi un mes en calles del Centro.En ambos casos la paramunicipal reviró, pospuso las obras del bulevar y prometió arreglar las banquetas esta semana, pero qué necesidad de esperar las quejas para reaccionar.El aspirante a la candidatura a la Gubernatura del Estado por el PAN, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, no pierde oportunidad de fotografiarse con cualquier liderazgo con tal de ganar simpatías, y esta vez presumió en sus redes sociales una fotografía con el campeón de goleo del futbol mexicano y delantero del Club León Mauro Boselli.Pero parece que ni así el aspirante panista logra sumar simpatías, pues ayer casi 24 horas después de subir la foto a su Twitter apenas 35 personas le había dado “me gusta” y sólo seis la habían retuiteado.Foto: Especial