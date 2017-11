Quitan $700 mil a 2 cuentahabientes

Publicidad

Dos asaltantes en motocicleta amagaron a un cuentahabiente y lograron robarle medio millón de pesos en efectivo el lunes.En otro asalto, a otro cuentahabiente le quitaron 200 mil pesos.La tarde del lunes, en la calle Chicago de la colonia Las Américas, un hombre fue alcanzado por dos asaltantes.Había salido de un banco, donde cambió cheques con valor de 500 mil pesos.Al ir por la calle Chicago fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, uno de ellos sacó un arma de fuego con la que le exigió el efectivo.La víctima temió por resultar herida, por lo que entregó el cuantioso botín.Tras verlos huir, llamó al Sistema Único de Emergencias (911) para pedir ayuda.Los elementos de Policía que arribaron al auxilio, efectuaron un operativo por la zona, pero no lograron detener a los responsables.Hasta ayer el Ministerio Público afirmó no tener denuncia de este asalto.Dos hombres en un auto blanco asaltaron a un cuentahabiente y lograron escapar con 200 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.Este asalto sucedió a las 3 de la tarde de ayer sobre avenida Juan de la Barrera y bulevar Juan Alonso de Torres, en la colonia San Jerónimo.El cuentahabiente acudió al Bancomer ubicado sobre el bulevar Hidalgo, donde hizo el retiro.Cuando le entregaron el efectivo, lo guardó en una pequeña maleta junto a su teléfono.Al llegar al cruce mencionado, fue alcanzado por hombres que iban en un auto Vento blanco.Uno de ellos lo amagó y le quitó la maleta para después escapar junto a sus cómplices por el bulevar Las Torres.La víctima pidió ayuda de comerciantes para llamar al 911, en tanto él los iba siguiendo.Elementos de la Policía Municipal encontraron al afectado e hicieron una persecución de un Vento blanco, pero al detenerlo confirmaron que era una familia y no los responsables.