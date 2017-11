Dicen que guanajuatenses tienen la culpa por brote de dengue

Publicidad

El brote de dengue en el estado de Guanajuato fue por descuido de la sociedad, declaró ayer Juan Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud Federal.“El descuido es de la sociedad porque también la gente debe participar”, comentó al terminar la inauguración de la 71 Reunión Anual de Salud Pública.“Bueno, no diría que fue un descuido, la gente debe evitar criaderos en sus casas y las autoridades cuando vean casos deben de notificarlos, diagnosticarlos y procurar que haya fumigación, control arbario. Es un trabajo de toda la sociedad”, declaró.Los guanajuatenses siguen adquiriendo el virus; hasta hoy van tres mil 604 contagiados, cuatro decesos y 12 casos en estudio; ante la cifra Kuri reconoció que sí hubo brote, pero que ya está controlado.El funcionario añadió que actualmente sólo hay casos en León y que van en franco descenso.“En 2007 hubo un brote importante, digamos que fue la misma situación; si se deja de hacer labores de campo y por otro lado no prevemos como sociedad evitar que haya criaderos de moscos pasan estas cosas; pero más allá de buscar culpables lo importante es que ha sido atendido”, consideró.Informó que el próximo 30 de noviembre el dengue entrará a fase de mantenimiento.“Es decir, está por salir pero no hay que descuidar el tema. Ahorita está en fase de control”, añadió.Pablo Kuri pidió a la población participar en el programa de prevención para evitar criaderos de mosco.“Hemos encontrado tanques en las azoteas sin tapas, piletas donde se acumula el agua. Si no hubiera esfuerzos adecuados por parte de la autoridad seguiríamos con el problema”, finalizó.Durante la edición 71 de la Reunión Anual de Salud Pública 2017, autoridades señalaron la prioridad de llevar dicho servicio a la ciudadanía con mejor calidad.Juan Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud Federal; el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana encabezaron el acto protocolario de inauguración ante más de 500 profesionales en la medicina.“Esta importante labor que encabezan no sólo debe estar dirigida a administrar los problemas sino la parte importante es una nueva cultura en México, y esa cultura tiene que ver con la prevención; nos sentimos verdaderamente honrados en el municipio”, dijo el Alcalde en su mensaje.En el evento las autoridades entregaron la Medalla al Mérito Sanitario 2017 al doctor y diputado local panista, Éctor Jaime Ramírez Barba; así como la Medalla al Mérito Sanitario en Enfermería a María Martha Guzmán Méndez.Márquez aprovechó para destacar el avance en cobertura de salud en la entidad así como la construcción de nuevos hospitales, como el Regional de León.“Hemos abierto 107 unidades médicas, entre centros de salud y hospitales, cuando la meta inicial era de sólo 68”, presumió.“De manera adicional se han programado 33 nuevas unidades y esperamos cerrar la administración con 140 unidades médicas, entre nueva creación, sustituciones, equipamientos y remodelaciones”, finalizó.