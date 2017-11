Hacen fraudes 'a nombre' de alto funcionario

Publicidad



“Son bandas que se dedican a tratar de sorprender a diputados, alcaldes, presidentes de organismos. Hace un mes, en San Luis Potosí, comenzó a pasar lo mismo, a llegarles a diputados y presidentes municipales supuestos mensajes del Secretario de Finanzas, igual que en estos casos. Hasta ahorita lo que tenemos detectado es que los teléfonos están radicados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Les dicen (vía mensaje Facebook, WhatsApp, correo) que hay una bolsa para proyectos a fondo perdido que van de 150 mil pesos hasta 400 mil y para acceder piden una garantía de 15 mil pesos por proyecto y dan un número de cuenta que está en BanCoppel, en Chiapas”, detalló el funcionario.



“Se comunicó conmigo (el “asesor”) y me platica el proceso, que yo podía apoyar hasta 35 proyectos productivos de un monto hasta de 470 mil pesos y que se necesita hacer un depósito como garantía de 15 mil pesos por cada uno. Me da un correo, que [email protected], número de cuenta y cosas muy raras, colgué y hablé con el Secretario de Finanzas y me corroboró que era falso”, dijo.

Delincuentes se hacen pasar por el secretario de Finanzas del Estado,, para intentar engañarde ayuda.La diputada federal del PAN,, presentó este martes una denuncia por fraude en grado de tentativa contra quien resulte responsable, luego de quepara acceder a supuestos apoyos para proyectos productivos. Probó el engaño y no depositó ni un peso., aunque no sabe de nadie que haya caído en el fraude.Dijo que ya comentó del asunto con el procurador de Justicia del Estado,, y por ahora considera inviable presentar una demanda, porque no ha sido una víctima directa de un delito. Se trata, anotó, dea cambio de una aportación.La legisladora leonesa,, contó que con ella se comunicaron vía Messenger de Facebook haciéndose pasar por el Secretario de Finanzas y después un “asesor”:El “asesor” supuestamente la citó el martes a las dos de la tarde, en la dirección de Finanzas (Paseo de la Presa, en Guanajuato), pero le pidió que antes de las 11 de la mañana hiciera el depósito, cosa que la legisladora hizo,, a nombre de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado.Todas esas pruebas fueranante la Procuraduría del Estado.Con ese modus operandi, fueron contactados la diputada federal de San Miguel de Allende,, yde Dolores Hidalgo.