Roban a ex petrolero a la entrada de hospital de Pemex

“Hola amigos y compañeros Scouts, habla ‘el Flaco’, nada más para decirles que acabo de ser robado en el Hospital Pemex, iba entrando, cerca de los baños, una persona me aventó algo en la parte de atrás, ... en las nalgas, que parecía caca; una mujer se acercó a mí y me dijo: ‘oiga, señor, está embarrado de caca ahí atrás’, y ya me puse la mano y dije: ‘no, no es caca porque no huele’, (me dijo) ‘pues métase a lavarse para que se limpie’.

“Y que me meto y que agarro un papel, ahí hay papel, para limpiarme la parte de atrás, pero un cabrón se ofreció, un chaparro él, se ofreció a limpiarme y ese cabrón fue el que me bolseó, me chingó la lana, me chingó la cartera, las tarjetas, ya ahorita fui a B y a S... el daño fue como de 8 mil pesos” advirtió a través de un mensaje de WhatsApp a los trabajadores petroleros.

, “El Flaco”, ex petrolero jubilado de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, hizo público que fue asaltadoy lo despojaron deEl ex petrolero, que actualmente es Presidente de la Caja de Ahorros de los Jubilados de Pemex, denunció que fue víctima del asalto dentro del hospital.Jesús Carrillo fue jefe de Defensoría de Oficio del Estado en Salamanca, síndico de Ayuntamiento de Salamanca y secretario particular del Ayuntamiento, además de diputado local; es padre del ex diputado local por Salamanca, Galo Carrillo Villalpando., otros trabajadores jubilados de Pemex,, donde ahora cualquier persona puede entrar, pues no hay vigilancia ni se tiene un registro de entrada controlado.Jubilados entrevistados porexhortaron a las autoridades a proporcionar más vigilancia en la zona, sobretodo por las fechas que se avecinan.