Tras recibir balazos de goma, rechazan propuestas

Los pobladores de la comunidad de Yerbabuena rechazaron la propuesta de la empresa que edifica el centro comercial La Aldea, de construirles un mejor y nuevo campo de fútbol; insisten en recuperar el predio que pelean y amenazaron con demandar a la empresa por despojo.

El ex alcalde y presidente de Guanajuato Unido por Deporte (GUD), Eduardo Knapp Aguilar, apoyó la decisión de los inconformes y buscará por los medios legales recuperar el predio de 15 mil 569 metros cuadrados; el argumento es que los colonos tienen más de 70 años en posesión.

La propuesta de la empresa es que el Municipio de Guanajuato ponga un terreno con las mismas dimensiones y se compromete a equiparlo con infraestructura moderna, con baños y alumbrado, pero negó la posibilidad de ceder el predio, en el que construirá el estacionamiento del centro comercial.

Pero Knapp se negó, a nombre de sus representados.

“No, no estamos de acuerdo. Éste es un terreno de la comunidad, y vamos a pelear por el terreno de la comunidad, eso es lo que haremos. La intensión es que de principio no aceptamos, no, no estamos de acuerdo y vamos a pelear, porque éste es un terreno de la comunidad, y hay una posesión probada de más de 70 años”, sentenció, comentando que buscarán un abogado experto y que la gente no volverá a derribar la cerca, porque actuarán conforme a derecho.