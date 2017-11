Publicidad



“Son perversos y nos manipularon. Ellos sabían (que el submarino había explotado)”, dijo a periodistas Itatí Leguizamón, esposa del radarista del submarino German Suárez, a periodistas en la base naval de Mar del Plata, destino al que debía arribar la embarcación.

“No nos dijeron la palabra ‘muertos’, pero ¿qué se puede entender?”, expresó con enojo.



“Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad”, declaró Balbi el jueves por la tarde.



“No nos quedó santo por rezar, no nos quedó santo por pedir. Pero cada uno tiene un destino marcado”, dijo Jesica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli. “Las esposas, los hijos nos tenemos que unir, tiene que hacerse justicia”.



“Estamos con las mayores esperanzas en la evolución de este trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Defensa”, afirmó por su parte el canciller Jorge Faurie, el único funcionario del gabinete del presidente Mauricio Macri que se manifestó el jueves sobre el caso.



“Mandaron una mierda a navegar. Esto viene de hace 15 años. Inauguraron un submarino pintado en el 2014 con una bandera y adentro estaba sin equipamiento. La culpa la tiene los 15 años de abandono que tiene la Armada”, se quejó Leguizamón, en referencia a los recortes presupuestarios que ha sufrido las Fuerzas Armadas en las últimas décadas.



“No hay consuelo”, expresó Diego Maradona a través de su cuenta de Instagram. “Que Dios los tenga en la gloria muchachos”.

Lamento el dolor de las familias y compañeros de los tripulantes del submarino desaparecido. #España acompaña en estos momentos difíciles al pueblo de nuestra querida #Argentina. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) November 23, 2017

