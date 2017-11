5 beneficios de ver porno

Todos lo hemos visto, pero sólo pocos lo aceptan. Si bien sabemos que casi todos los hombres lo miran en "secreto", pocos son los que lo confiesan abiertamente.



Hay personas que dicen que el porno destruye el amor y otros culpan a la industria por las altas cifras de divorcios. Pero, ¿algo que se disfruta tanto no puede tener sus beneficios?



1.- Es saludable



La ciencia no le miente a nadie. Según dos investigadores daneses, el porno no tiene un vínculo directo con la salud mental de las personas. De hecho, las personas que ven porno reportan un incremento de satisfacción sexual y efectos positivos, según sus investigaciones.



En cuanto a los que sugieren que el porno puede volverse una adicción, no hay evidencia alguna y no hay científico que pueda probar la correlación entre las adicciones y el porno. A falta de evidencia concreta, tú puedes decidir si arriesgarte o no.



2.- A veces es mejor que la vida realidad.



La pornografía no es el sustituto perfecto para el sexo real, pero definitivamente tiene sus beneficios específicos. Por ejemplo, es buenísimo para vivir todas esas fantasías que no podrías llevar a cabo en la vida real. Y según numerosos estudios, la masturbación saludable incrementa la libido y el desempeño sexual de hombres y mujeres.



3.- Alivia el estrés y la ansiedad



La vida es estresante, eso lo sabemos. Desde la madrugada en la que debes levantarte, hasta el tráfico que tienes que soportar hacia el regreso al casa. Y dime, ¿cómo te sientes después de ver porno y masturbarte? Las probabilidades de que termines relajada o con ganas de calmarte son altas, así que no dudes en aprovechar.



4.- Disminuye tendencias agresivas



El estrés con el que lidiamos día con día puede volvernos agresivos. Y en lugar de dirigir esa frustración y enojo hacia quienes lo merecen, usualmente lo hacemos con las personas a nuestro alrededor.



Como la masturbación y el placer funcionan como relajantes, la agresividad se verá afectada durante el proceso. Sin mencionar que varios estudios han demostrado que el porno ofrece un desahogo de tendencias sexuales "desviadas".



5.- Es bueno para tu relación



Aviva tu deseo sexual, promueve una vida de fantasías activas, pone tu felicidad en tus manos, no las de tu pareja, alivia el estrés, te obliga a conocer más tu cuerpo y disminuye tus ganas de engañar a tu pareja.



Y ver porno en pareja abre un sinfín de posibilidades para ambos. Desde la comunicación abierta, hasta la variedad en lugares, posiciones y prácticas.

Ahora que tienes esta información, ¡Disfruta de los beneficios!