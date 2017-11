Publicidad

“El Meño” fue lesionado por proyectil de arma de fuego en la colonia Niños Héroes en San Francisco del Rincón; fue trasladado a un hospital y se encuentra estable.Según datos recabados en el lugar, se presume que todo se debió a una discusión, donde uno de los hombres sacó de entre sus vestimentas un arma de fuego y la accionó en contra de “El Meño”.La mañana de ayer se registraron varios reportes al Sistema de Emergencias 911, de la colonia Niños Héroes de esta ciudad, por detonaciones de arma de fuego.La agresión ocurrió afuera de una casa, cerca de las 7:00 de la mañana.Tras el reporte, varios elementos de Seguridad arribaron al sitio y al llegar identificaron a un hombre tirado sobre el piso con heridas por bala en la pierna derecha.También acudieron las unidades de la Cruz Roja y el personal de Protección Civil.Paramédicos y rescatistas brindaron los primeros auxilios en el sitio al hombre identificado como Manuel, alias “El Meño”, de 34 años, con domicilio en el lugar del incidente, quien recibió dos heridas por arma de fuego en la pierna.Una vez que lo atendieron y lograron estabilizarlo en el mismo lugar, los paramédicos lo trasladaron en la ambulancia al Hospital Comunitario local para que recibiera atención médica especializada y se le hiciera una valoración, aunque se le señaló que las lesiones recibidas no ponían en riesgo su salud ni su vida.De acuerdo a algunos testimonios de los vecinos, se sabe que el lesionado y su agresor tuvieron una acalorada discusión minutos antes del ataque a balazos, y que en algún momento determinado el presunto responsable, identificado como “El Tomaye”, sacó una pistola y le disparó a ‘quemaropa’ a “El Meño” en la pierna, en dos ocasiones.Respecto a los motivos de la discusión no se tiene información, sólo se informó que la agresión se dio luego de que los involucrados intercambiaran insultos y reclamos, sin que se dieran a conocer más detalles.Luego del ataque, el presunto responsable de las lesiones en contra de “El Meño” huyó del lugar de los hechos, sin embargo, tampoco se dieron detalles hacía dónde escapó.Los elementos de Seguridad Ciudadana del municipio realizaron un operativo de búsqueda para dar con el fugitivo, aunque no se logró la detención del atacante.Por otro lado, las autoridades tampoco proporcionaron la cantidad de casquillos ni el tipo de calibre encontrados en la zona tras el ataque.