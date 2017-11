Alumnos de la UNAM crean lentes inteligentes

Publicidad

Los desarrollos de innovación tecnológica por lo general se centran al entretenimiento y poco se enfocan en el sector educativo. Es por eso que el laboratorio UNAM Mobile de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante 14 meses decidió trabajar en un proyecto llamado Época: unos lentes inteligentes que permiten grabar explicaciones o videotutoriales de cualquier materia (Física, Química, Matemáticas y Biología, entre otras) para subirlos automáticamente a Internet.Los vídeos generados formarán parte de una base de conocimientos que estará disponible para cualquier persona con conexión a la red.Las gafas, creadas en el laboratorio integrado por docentes y estudiantes universitarios, están compuestas por una placa que permite adaptar circuitos de código libre para conectar distintas tecnologías que ayuden a maximizar la grabación, filtrado y codificado, con el menor peso en bytes de salida de video posible.El peso de los anteojos es, en promedio, de entre 170 y 200 gramos, pero no es el definitivo debido a que aún se requiere de la delimitación de un diseño final que, al adaptarse a procedimiento industrial, podrá reducir el peso un 30 o un 40%."El laboratorio de UNAM Mobile se distingue por su innovación. Es por eso que hoy estamos dando un salto tecnológico que son los nuevos lentes para compartir conocimientos. Es un gadget educativo, quizá, el primero en su tipo. La educación generalmente no está en el top del desarrollo y por eso consideramos importante hacerlo. Para probarlos se los llevamos a varios estudiantes de la UNAM para que los usaran. Queremos que estos sean los gadgets de moda de los jóvenes y estudiantes de cualquier país", expuso Alejandro García, director general del proyecto.El director del laboratorio explicó que han comenzado el proceso para obtener la patente del desarrollo, para lo cual cuentan con el total apoyo de la UNAM. Señala que buscan lanzar los lentes al mercado a un bajo costo, es decir, no más de 299 pesos. El principal objetivo es que cualquier joven los pueda adquirir para que pueda explicar, detallar y compartir sus conocimientos. "Los primeros usuarios de los lentes serán alumnos de la UNAM", finalizó García.Características:Lentes ÉpocaCámaraPlaca de desarrollo RaspberryCentro de cargaBateria Li-PoBotones de controlMicrófonoCapacidad para grabar y enviar la información a Internet.