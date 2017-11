Es un orgullo que Andrés haya representado a México: Seguritech

Publicidad

Alejandro Llovet Dumas, director de Ingeniería de, comentó que es un gran orgullo para la empresa de seguridad el que Andrés haya representado a México ante competidores internacionales en lay que siendo consistentes con su vocación de apoyar al talento humano, se le proporcionó a Andrés un kit de robótica además de los vuelos a Costa Rica.El sismo del pasado 19 de septiembre afectó cientos de escuelas en la Ciudad de México, entre ellas, el Instituto de Educación Media Superior Plantel ‘Bernardino de Sahagún’, ubicado en Tulyehualco, en la delegación Xochimilco, donde tardaron muchos días en regresar a clases.

Andrés cursa el segundo año en el Instituto de Educación Media Superior Plantel ‘Bernardino de Sahagún y su pasión es la robótica.

Andrés González Sánchez, estudiante del Instituto de Educación Media Superior Plantel ‘Bernardino de Sahagún’, dijo: “Yo empecé a leer manuales en internet, algunos tutoriales en Youtube, y poco a poco en las computadoras de la escuela hacía mis propios programas, los descargaba y pues más o menos veía que había que modificar”.Tan es así que a sus 17 años ha ganado varios premios, el más reciente, el primer lugar en elque se realizó en Monterrey.El premio le valió a él y a su equipo, participar en laque se realizaría en. El problema es que se acercaba la competencia y la escuela estaba cerrada y cuando finalmente regresaron a clases, le quitaron horas de estudio y prácticas.Afortunadamente para Andrés, la empresa líder en México y en América Latina en implementación de Tecnologías para Seguridad, se fijó en él.

Una empresa que dedica una buena parte de sus esfuerzos a otorgar becas a los jóvenes y apoyarlos.

Alejandro Llovet Dumas, director de Ingeniería de, comentó: “En este caso fue darle alguna ayuda económica para su viaje, y también proporcionarle un kit de robótica que necesitaba para poder hacer sus prácticas, decidimos apoyarlo como empresa siendo consistentes con nuestra vocación de apoyar el talento humano”.Hace unos días, Andrés, acompañado de su padre, asistió a la Olimpiada Internacional de Robótica en Costa Rica, a la que asistieron representantes de 65 países.Él y otros dos equipos representaron a México. El reto era armar unas turbinas para uso industrial.Andrés González Sánchez, destacó: “Yo siempre he dicho que voy a dar mi mejor esfuerzo siento que, aunque no quede en los primeros lugares voy a ganar porque siempre es una experiencia muy padre y veo equipos que quedan arriba de mi pues me va a dar mucho gusto porque es alguien que de verdad se lo merece”.“No estamos esperando nada a cambio obviamente, si saca un buen lugar que bueno, sino ya para nosotros es un premio que haya podido asistir y que haya cumplido su sueño, porque los sueños de los jóvenes hay que apoyarlos”, agregó Alejandro Llovet Dumas, director de Ingeniería deAndrés aún no tiene claro si quiere estudiar alguna ingeniería en el futuro porque tiene otra pasión, la música.http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-11-22/estudiante-participa-olimpiada-robotica-costa-rica/