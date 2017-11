A romper racha de los Toros

Publicidad

El técnico de Alebrijes, Irving Rubirosa, espera al mejor Celaya en la vuelta de la semifinal.Rubirosa Serrano destacó que ven esa ventaja de un gol como pequeña y que es algo que aún no asegura nada, es por eso que buscarán cerrar con una victoria en el Miguel Alemán Valdés.“Lo vemos como una pequeña ventaja, para competir con un equipos como Celaya, el 1 a 0 ya quedó demostrado en la fase anterior que no es suficiente, tenemos que hacer un partido inteligente, saber que esa ventaja no nos asegura nada e intentar ganar allá”, comentó.Sobre cómo jugarle a Celaya en este encuentro, expresó que, “la estrategia aun no la definimos, pero respetaremos nuestra esencia, lo que nos ha dado está liguilla, respetaremos esa parte de intentar ser agresivo, optar las situaciones tácticas, no hay una postura especial que podamos asumir, sabemos que en Celaya es un equipo que se hace fuerte”, dijo.El estratega sabe que Celaya no ha perdido en su casa, “las rachas son así y las liguillas son diferentes, vamos con la mentalidad de ganar”.