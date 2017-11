‘En casa somos fuertes’

Publicidad

Paraeste fue el primer tiempo de un partido de 180 minutos, aseguran que en su casa será diferente y se harán fuerte para sacar el resultado y avanzar a laTras la desventaja que se dio el miércoles ante Oaxaca, los astados no bajan el ánimo y expresaron que ya están trabajando para revertir la situación y lograr el boleto a la final., mediocampista del Celaya, comentó que el resultado en casa debe ser el de ganar, a pesar de no ser un resultado abultado el que enfrentarán, deben estar más atentos.“Necesitamos ganar, ese es el resultado que mejor nos acomoda en nuestra casa, sabemos que vamos abajo pero sólo es un gol, a largo de la temporada hemos hecho buenos partidos de local, vamos invictos casa, entonces por ese lado está el resultado a nuestro favor”, expresó.Dijo quetiene todo para ganar, resaltó las estadísticas que tiene el cuadro en este torneo y dijo que deben seguir de esa manera.“Tenemos todas las circunstancias de nuestro lado, en nuestra casa, con nuestra familia, nuestra gente, las estadísticas no miente, somos uno de los mejores equipos locales, queda eso, tener confianza en tener un buende local”, dijo el jugador astado.Sobre el encuentro del miércoles, dijo que están tranquilos, trabajando en revertir el resultado, saben que aún quedanque serán factor para sacar el resultado.“Sabemos que son dos tiempos, así lo vemos, este fue el primer tiempo que resultó en 1 a 0, saben (Alebrijes) que será difícil para ellos de visita, debemos estar tranquilos, sabiendo que faltan 90 minutos, serán mejores para Celaya, sabemos que el primer partido es ríspido, como lo fue, tuvimos ocasiones, siempre plantamos ganar, pero el rival juega, tiene sus virtudes y, pero trataremos anularnos de local”, puntualizó.