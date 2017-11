Frena obras falta de recursos: Lemus

Publicidad

El municipio de Celaya sacrificará obras que tenía pendientes debido a que el recurso federal de 23 millones de pesos que se le otorgará en 2018 no alcanzará para cubrir lo contemplado.El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo dio a conocer que la cantidad es incluso un millón de pesos menor a lo que se otorgó en 2017.Aunque aún no se hace público, Lemus adelantó lo anterior y dijo que de momento no puede precisar qué obras se realizarán con dicho recurso.“Los avances que tenemos es alrededor de 23 millones de pesos. Son algunos parques, algunos caminos, no te lo precisaría hoy hasta que sea publicado, en tanto fueron solamente propuestas que se realizaron que creemos que saldrán publicados.“Es un millón de pesos menos, la reconstrucción es un costo muy alto y tendrán que sacrificarse algunas de las obras que se tenían pendientes a realizar”, dijo.La diputada federal Adriana Elizarraraz Sandoval había señalado que los estados más beneficiados con el presupuesto federal serían los afectados por los sismos de septiembre como Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México.Para Guanajuato el presupuesto en 2018 será de cerca de 65 mil millones de pesos, de acuerdo con la Legisladora.El Edil tampoco especificó qué obras se dejarán de hacer a consecuencia de lo anterior.El Municipio había contemplado 70 proyectos para Celaya, pero Lemus reconoció que no se podrán concretar.“Es un año difícil, hay que hablar de la reconstrucción, pero bienvenidos los recursos, las gestiones continuarán”, comentó.