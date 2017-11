Recuerdan vida de Don Florencio López Ojeda

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un emotivo homenaje en el que estuvieron presentes familiares y amigos fue recordado el maestro Florencio López Ojeda quien falleció el 4 de noviembre pasado.Teniendo como marco la Casa del Diezmo, institución que dirigió hace dos décadas, un centenar de personas se reunieron para recordar la vida y el legado del hombre que dedicó gran parte de su vida a docencia y promoción de la cultura.Su hijo, Alfonso López de Anda, destacó que este homenaje fue para celebrar la vida de su padre agradecido por la presencia de amigos como los ex alcaldes Roberto Suárez Inda y Leopoldo Almanza.“Es algo que no me sorprende, estuvo involucrado con toda la sociedad de Celaya, se me hace justo y que dignifica toda su labor y legado que dejó aquí en Celaya” dijo.El homenaje estuvo amenizado de intervenciones musicales de la Banda de viento del Barrio de Tierras Negras y Violeta Ramírez además de diversas semblanzas como la del ex delegado del INAH, Sergio Tovar, el ex rector del Campus UG Celaya-Salvatierra, Juan Miguel Ramírez y del escritor Juan Manuel Ramírez Palomares.El cronista del municipio, Fernando Amate resaltó que fue un homenaje muy merecido al maestro oaxaqueño que llegó a Celaya hace más de 40 años.“Con una personalidad poliédrica estuvo en varios rasgos de la cultura celayense, no solo se destacó como impulsor de la docencia sino era un excelente narrador, un hombre de cultura y promoción y un luchador social a raíz del domingo negro”, comentó.