Una vida, una canción: Alfonsina Storni

Alfonsina Storni, considerada la poetisa del posmodernismo argentino, nació en Sala Capriasca (Suiza), el 22 de mayo de 1892, trasladándose con su familia a la Argentina, a muy temprana edad. Padeciendo una niñez con estrecheces económicas, debió trabajar como lavaplatos, camarera, costurera y obrera. En 1911 se mudó a Buenos Aires. En 1912 nació su hijo Alejandro, de padre desconocido. En 1916 comenzó su carrera literaria con “La inquietud del rosal”, continuándose con las siguientes: en 1918 “El dulce daño”; en 1919 “Irremediablemente”; en 1920 “Languidez”, que recibió el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura. En 1925, “Ocre”, consagró casi definitivamente su alejamiento del Modernismo, con un contenido realista. En 1926, publicó “Poemas de amor”; en 1927 y 1932 las siguientes obras de teatro: “El amor del mundo” y “Dos farsas pirotécnicas”, respectivamente. En 1934 “Mundo de siete pozos”, en 1938 “Antología poética “y en 1968 “Poesías completas. Toda su obra refleja dramatismo, lucha y una audacia inusual para la época. Su temática es, sobre todo, amorosa, feminista y profunda, en donde se refleja un carácter singular, marcado muchas veces por la neurosis. Su muerte, continúa la huella de su transgresora personalidad. Su trágico suicidio, en las aguas de la playa “La Perla”, de Mar del Plata, el 25 de octubre de 1938, le permitió huir de una penosa enfermedad oncológica y de la soledad que la invadía. Recordarán la hermosa interpretación de Mercedes Sosa: “Alfonsina y el Mar”, una vida, una canción, ya que en la letra es un poema de Storni y narra cómo se imaginó su muerte al suicidarse después de escribirlo: “Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó, hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó, hasta la espuma sabe Dios qué angustia te acompañó, que dolores viejos calló tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar y la caracola. Te vas Alfonsina con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá, como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán, por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar, pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz y si llama él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama él no le digas nunca que estoy di que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? una voz antigua de viento y de sal y te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar”. “El más poderoso hechizo para ser amado es amar, Baltasar Gracián”.