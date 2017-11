De la bulimia a musa fitness: Gabriela Wolscham

La musa paraguaya de fitness, Gabriela Wolscham, reconoció que si ahora es considerada una chica "pulposa" no fue por cuestiones de vanidad, sino por un problema de salud que hoy en día le brinda la oportunidad de ser modelo de lencería y ejecutar profesionalmente el pole dance, pero lo mejor, disfrutar de su faceta como mamá.



"Aprendí a comer mejor por un problema de salud. Pasé primero por un estado de bulimia, después, el ejercicio me ayudó para dejar este mal, pero, para tener una imagen saludable no sólo es decir que uno es una chica fitness, es un cambio de vida, y el régimen alimenticio que tengo hoy en día, me da el cuerpo que ven".