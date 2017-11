Espectáculos

2017-11-24 16:30:23 | AGENCIA REFORMA

Señala el demandante que copiaron su canción para el éxito 'Let it go' de Frozen.

COMPARTIR

La cantante interpretó el tema en 2013. FOTO: Facebook Demi Lovato



El compositor chileno Jaime Ciero demandó a la empresa Disney y a las cantantes Idina Menzel y Demi Lovato por el plagio de la canción "Let It Go". El compositor Jaime Ciero

Publicidad el escritor afirma que el éxito, tema principal de la película Frozen, Una Aventura Congelada, está claramente basado en su composición "Volar", que grabó en 2008 en España.

Let it go

Volar



"La canción fue un gran éxito internacional, alcanzando a millones de receptores y rankeando en numerosos rankings de las canciones más top.

"Las sorprendentes similitudes incluyen combinaciones de notas, estructuras, melodías, letras, rasgos de producción y texturas"

Ciero pide como compensación el pago de las ganancias tanto de la cinta como del tema.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx De acuerdo con TMZ,Ciero pide como compensación el pago de las ganancias tanto de la cinta como del tema.