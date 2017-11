Mujeres que libraron Batallas íntimas, al cine

Publicidad

A Martha su esposo le decía perra e incompetente; a Carmen su pareja le desfiguró el rostro y a Roxana le enseñaron que el amor iba con dolorLa primera es mexicana, la segunda española y la última india, quienes cuentan sus experiencias en el documental Batallas íntimas, sobre violencia a la mujer y que estrena este fin de semanaA ellas se suman Mina, de Finlandia y Lyra, de EU, quienes también relatan los momentos en los que al llegar a su hogar era el infierno“Todo comenzó cuando leí una nota sobre un hombre que había asesinado a su esposa a puñaladas en la cocina el mismo día de su cumpleaños, me impresionó y busqué más”, relata la cineasta Lucía GajaBatallas íntimas inició trabajos en 2012 buscando casos de violencia intrafamiliar en el orbe y se decidió por mostrar en cinco países distintos, relata la directora de Mi vida dentro, para demostrar que el problema es globalEl lanzamiento, apoyado por Ambulante y ONU Mujeres, coincide con el Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer“Había una urgencia de contar por lo que pasaron, ellas ya están fuera de eso, sus amigos y familia lo saben; en la India fue un caso especial porque allá todavía no se habla mucho de ello y debíamos entrevistar en un sitio donde se sintiera segura”, abundaBatallas íntimas cuenta con videos de las bodas de sus protagonistas, donde todas lucen felices en lo que consideraban un bello díaPor ahí alguna de las que aparece como personajes secundarios revela que estuvo a punto de suicidarse, para librarse de todoEscuelas secundarias y preparatorias ya han solicitado una copia del largometraje para difundirlo“Es una película que a partir de los 15 años se puede ver, antes también, se hablan cosas duras en él, pero gráficamete no hay nada”Con secuelaCasi 10 años después de la primera entrega, el documental Mi vida dentro sobre una mujer acusada de causar la muerte de un niño en EU, tendrá secuelaGajá indica que la idea es dar seguimiento al caso de Rosa, la joven sentenciada a 99 años de prisión texana, por presuntamente el homicidio de uno de los niños que cuidaba“Filmamos un poco en 2011 cuando se reabrió su caso, ahora fuimos a la toma de posesión de Trump (Donald, presidente de EU) con las cosas que pasaron en Austin, Texas, con el endurecimiento con los migrantesEl nuevo proyecto lleva como título Vidas en la orilla