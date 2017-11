Revienta Café Tacvba la Arena

Escuchar y sentir la música de @cafetacvba siempre será una delicia para el alma. pic.twitter.com/ntjZklp20W — Daniel Sibaja (@sibaja07) November 24, 2017

#ElFindeLaInfancia hizo vibrar a los miles de asistentes al concierto de @cafetacvba en la Arena Ciudad de México pic.twitter.com/D10cU6B8HB — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 24, 2017

Gran concierto de @cafetacvba en #ArenaCiudadDeMexico Entre canciones nuevas y clásicas el público se les entrega en aplausos!!! pic.twitter.com/yaIgVKg6yd — Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) November 24, 2017

Con 28 años de trayectoria, Café Tacvba aún tiene primeras veces.Y la noche de este jueves vivió una de ellas al presentarse por primera ocasión en la Arena Ciudad de México.A las 21:13 horas, la banda salió al escenario para interpretar "Futuro", como parte de su gira Niu Güeis.En el recinto de Azcapotzalco a los tacvbos ya los esperan 20 mil personas, de acuerdo con organizadores, dispuestas a cantar y bailar por las más de dos horas que duró él show."Muchachas, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¡Qué chingón estar aquí con ustedes! Nuestra primera vez aquí en la Arena Ciudad de México!", expresó Rubén Albarrán.En el repertorio de la banda estuvieron "El Aparato", "El Padre", "Desperté" y "Enamorada".Pero cuando el coro de los miles de presentes, en su mayoría hombre y mujeres de más de 30 años, se escuchó fuertemente fue con "Eres", que fue interpretada por Meme del Real.El ambiente bailador y festivo del show continuó con "Que No", "Volver a Comenzar" y "Como te Extraño".Y para "Chilanga Banda", que Albarrán dedicó a las víctimas de los sismos, hasta quienes no se sabían el nombre de la canción se pusieron a bailar y brincar como si fueran los más grandes fanáticos del grupo.Su repertorio fue de más de 30 temas a lo largo de la noche, en las que mezclaron temas reciente con clásicos de su trayectoria. Aunque no cantaron "Ingrata", la cual anunciaron que retirarían porque en su letra dice sobre una mujer que es muerta a balazos.Con "Las Flores", " Fin de la Infancia" y "Chica Banda" Armaron un combo en el que pocos se quedaron con las ganas de bailar.Así llegó la primera salida en falso del grupo. A su regreso, ya con todo y un cambio de vestuario, Meme interpretó "El Mundo en que Nací", el cual le escribió a su hija y fue un momento emotivo.Y fue antes de cantar "1-2-3", cuando Rubén dedicó unas palabras para los desaparecidos de Ayotzinapa, a la comunidad LGBT y pidió cuidar a la Tierra.Después vino "Déjate Caer" en la que los cuatro integrantes hicieron una cómica coreografía con la que parecían despedirse.Sin embargo, dejaron el escenario y volvieron a aparecer para seguir echando el baile una vez más.Y lo dejaron claro con "El Baile y el Salón", con el que terminaron su presentación minutos antes de la medianoche.