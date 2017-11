Andy Murray se burla de Trump

Publicidad

El tenista británico Andy Murray, hasta hace poco número uno del mundo en el ránking ATP, aprovechó la poco afortunada publicación en la red social Twitter del mandatario Donald Trump para burlarse de su nominación a hombre del año por la revista TimeBbc just called to say I was PROBABLY going to be named sports personality of the year but I would have to agree to an interview and a major photo shootI said probably is no good and took a passThanks anyway! — Andy Murray (@andy_murray) 24 de noviembre de 2017 "BBC acaba de llamar para decirme que probablemente sea nombrado personalidad deportiva del años, pero tendría que estar de acuerdo para una entrevista y una gran sesión de fotosYo dije que probablemente no sea buena idea y pasé" publicó MurrayTrump publicó en la tarde que no era buena idea aceptar la nominación de la revista TimeTime Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shootI said probably is no good and took a passThanks anyway! — Donald JTrump (@realDonaldTrump) 24 de noviembre de 2017