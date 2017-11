Nahuel no adelanta clásico regio

Publicidad

Monterrey— El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, consideró que es pronto para hablar de una posible final entre Tigres y Monterrey, aunque reconoció que los felinos tienen sed de revancha por la derrota que sufrieron en el pasado clásico regiomontano“Para el futbol nacional encontrar en una final a los dos equipos regios es algo importante, por el poderío que tienen en su plantilla y lo que representan para México”, declaróGuzmán añadió que ambos equipos tienen que sortear primero rondas complicadas dentro de la Liguilla y que espera que Tigres, al menos, se coloque en la final para luchar por otro campeonato“Hay un camino difícil, porque son partidos mano a mano en los que no interesa la posición que traiga cada uno en la tabla, Rayados se enfrenta a un rival difícil [Atlas] que intenta jugar bien, que por momentos le salen las cosas, los dos tenemos un camino difícil, es muy temprano hablar de eso, ojalá nos toque llegar a la final, repetir lo que venimos intentando campeonato tras campeonato”Del supuesto interés de River Plate, el arquero felino explicó que “no sé nada, leí o escuché que mi representante [Francisco Culasso] había mencionado algo, pero todavía ni siquiera hablé con él, porque sabe que no me gusta que me llame en esta época de Liguilla”Añadió que por ahora solamente se concentra en sacar un resultado positivo ante el León para clasificar a las finales