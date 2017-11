Sin 'Chicharito' West Ham empata frente al Leicester City

Publicidad

West Ham United continúa en crisis tras empatar 1-1 contra Leicester City y no logra alejarse de la zona de descenso, en lo que fue el primer partido del entrenador David Moyes en el Estadio Olímpico de LondresEn el encuentro inaugural de la jornada 13 de la liga Premier inglesa, los goles fueron obra del inglés Marc Albrighton al minuto ocho para el cuadro visitante y Cheikhou Kouyaté lo haría al 45´ para los localesCon este resultado, West Ham suma apenas 10 puntos y empata momentáneamente a West Bromwich, mientras que Leicester registra 14 puntos y arrebata el puesto 11 al Newcastle que tiene las mismas unidades con un encuentro por jugarCon la ausencia del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández por lesión, el conjunto local se notó desorientado con el esférico e incapaz de reaccionar ante la presión que los “Foxes” ejercieron durante los primeros minutos de juegoFue en el minuto ocho cuando los “Hammers” no soportaron más el acoso del equipo visitante y permitieron que el delantero Jamie Vardy corriera por la banda izquierda para después centrar el esférico de pierna izquierda y que su compañero Marc Albrighton terminara por mandar al fondo de la red desde el área chicaEl gol no provocó que West Ham decayera, por lo que aumentó la velocidad en su juego, se adueñó del balón y se tiró al ataque, sin embargo, la imprecisión en los centros, los disparos y las malas decisiones de cara al arco rival impedían que empataran el marcadorHasta el minuto 45, fue que la perseverancia de los locales tuvo su recompensa cuando el mediocampista senegalés Cheikhou Kouyaté aprovechó una serie de rebotes, producto de un tiro de esquina, y dirigió el esférico dentro de la portería que defendía Kasper Schmeichel a pesar del contacto de un defensorEn la segunda parte, los 22 jugadores regresaron al terreno de juego con menos intensidad de la que finalizaron la primera mitad, a pesar de que los dos clubes buscaron adelantarse en el marcador, no se les presentó una oportunidad clara durante los primeros 15 minutosMinutos después, el cotejo se vio entorpecido debido a las infracciones cometidas, no obstante, las oportunidades de gol se presentaron para ambos equipos, West Ham logró sumar dos disparos al arco, mientras que Leicester lo hizo en una sola ocasiónSin más oportunidades de acrecentar el luminoso, las faltas siguieron retrasando el cotejo, por lo que el árbitro central agregó seis minutos de juego dándole oportunidad al West Ham de conseguir los tres puntos que los alejará del descensoEl delantero ghanés André Ayew, quien ingresó al terreno de juego en lugar del austriaco Marko Arnautovic por lesión, tuvo un par de ocasiones para darle la victoria a los suyos, pero, ni la acrobática “chilena” dentro del área entraría en la red contrariaAlineaciones: West Ham: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Winston Reid, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Pedro Obiang, Cheikhou Kouyaté, Marko Arnautovic (André Ayew 69’), Manuel Lanzini, Arthur Masuaku y Andy CarrolDTDavid Moyes (ESC) Leicester: Kasper Schmeichel, Danny Simpson, Wes Morgan, Harry Maguire, Christian Fuchs, Riyad Mahrez (Ben Chilwell 70’), Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, Vicente Iborra, Demarai Gray y Jamie VardyDTClaude Puel (FRA)