Abre puertas y salva al mundo

Seth Rogen es un experto en hacer reír; por más de 18 años ha protagonizado películas de comedia y por primera vez lidera una serie en donde la comedia se fusiona con el mundo de la ciencia ficciónPara el comediante, dirigir y producir la serie Future Man no sólo lo dejó ahondar sobre el fin del mundo “porque algún día llegará y todos hemos tenido algún pensamiento al respecto”, dice vía telefónica; también le permitió hacer una mezcla de un montón de referencias de la cultura pop“Son referentes con los que todos hemos crecido, con los que nos podemos identificar, películas como Volver al futuro, This is the end, Star wars, Superbad, las hamburguesas de Burguer King, Mario Bros o Pacman, son cosas que muchas personas conocen”, explicó el comedianteLa serie se estrena el próximo martes 28 de noviembre a las 20:30 horas a través de FOX Premium tanto en la pantalla chica como en la aplicación del canal que está disponible vía streamingLas referencias a la cultura del entretenimiento de las últimas tres décadas incluyen al protagonista de la serie Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), quien fue elegido por el aire que tiene al Marty McFly (Michel JFox) de la saga de Volver a futuro“Josh estuvo con nosotros en una película y en uno de los descansos se puso a hacer un montón de imitaciones y nos dimos cuenta de lo gracioso que era y del poco tiempo que le tomó hacer un personaje, además de que este aire a Marty McFly lo hace más real, su tamaño y su rostro de asombro”, explicó el productorLa historia se centra en el socialmente inepto y con muy baja auto estima Josh Futturman (Hutcherson), un joven de 23 años que aún vive con sus padres y que está obsesionado con el video juego “The Biotic Wars”Conserje de día y gamer de rango mundial de noche, Josh tiene la tarea de prevenir la extinción de los seres humanos después de que misteriosos visitantes del futuro le acerquen la clave para derrotar a la inminente invasión de una súper raza“No sé si hacer comedia en el mundo de la ciencia ficción sea más fácil, pero la verdad es que hemos estado viendo ejemplos de ellos, Los guardianes de la galaxia es un ejemplo exitosoEl mundo de la ciencia ficción tiene ciertas reglas que tienes que respetar, pero la verdad es que no necesitas dar muchas explicaciones sobre cómo salvarás al mundo”, agregó RogenHutcherson lidera un elenco compuesto por Eliza Coupe, quien interpreta a la sexy Tiger, la dura comandante del videojuego; Derek Wilson, como Wolf, el oscuro héroe de acción de The Biotic Wars; Ed Begley Jr, como Gabe el amable y alegre padre de Josh; Glenne Headley, como Diane, la siempre confinable madre de Josh, y Haley Joel Osment, como el DrStu Camillo, el ex compañero de clases de Josh y actual colega de trabajoLa serie está compuesta por 13 capítulos y su primera pantalla fue Hulu, servicio de streaming en Estados Unidos y que ha albergado a series que ya han sido canceladas como The Mindy Project