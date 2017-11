Demandan a Disney por supuesto plagio de "Libre soy" de "Frozen"

Publicidad

Una demanda por plagio recibieron Disney, y las cantantes Idina Manzel y Demi Lovato, a partir de una acusación levantada por el cantante chileno, Jaime Ciero, apuntando a la canción principal de la película Frozen, "Let it go" ("Libre soy")El cantautor nacional asegura que el tema central del film infantil no es más que una copia de su canción "Volar", grabada en 2008Según publica el portal TMZ, Ciero dice que las similitudes incluyen combinaciones de notas, estructuras, ganchos, melodías, letras, temas, producción y texturasEl chileno describe su canción como "un gran éxito internacional que llega a millones de oyentes y aterriza en numerosos cuadros de las canciones más populares y de mayor rendimiento", afirma el sitio estadounidenseJaime Ciero es un compositor y cantautor chileno, residente en Los Ángeles, en 2007 decidió ampliar sus facetas dentro de la escena musical y abrirse paso como cantanteSu disco debut, "Volar", le da voz a su escritura romántica y armoniosa, la que se hizo conocida, anteriormente, con sus composiciones para Ariztía, María José Quintanilla, Marta Sánchez, Luis Jara y Alberto Plaza, entre muchos otrosLa demanda del artista está en curso y considerando el éxito de la película a nivel mundial, las ganancias serían considerables si es que gana el casorad