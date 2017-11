El streaming abrió puertas a los Rovzar

Publicidad

Que hayan ganado un Emmy con SrÁvila, Mejor programa primetime de habla no inglesa, significa varias cosas para los hermanos Fernando y Billy Rovzar, como la posibilidad de contenidos distintos en cualquier pantallaEllos produjeron la serie con su productora Lemon Films de la mano de HBO“Más allá de todo es que la confianza que existe en el contenido mexicano ha subido muchísimo, cuando hicimos la primera temporada de SrÁvila ni siquiera sabíamos si iba a salir en EUSalió como un año después y cuando estrenamos la tercera temporada fue la primera serie que debutó simultáneamente en México y EU; se ha visto en más de 20 países y Gran Bretaña la compró, lo cual es increíble”, dijo FernandoSerá el próximo año cuando llegue la cuarta temporada de SrÁvila, la última“Hay historias que tienen su fin y Fernando como director general, no sólo director de la serie, junto con los hermanos Slavich han determinado que termina SrÁvila”, comentó BillyEl final, asegura Fernando, será la liberación del protagonista, pues a lo largo de la historia ha sido un personaje oprimidoEl fin de esta historia les dará la oportunidad de trabajar con otros proyectos pues comparten que actualmente trabajan en 15 pero la demanda se ha disparado de maneras que ellos no esperaban“Yo siempre digo que estaba entrenando para un deporte que no existía y ese deporte era crear contenidosTelevisa y Azteca estaban herméticos en su creación de contenidos, HBO y Canal Once fueron los primeros en abrir esta puerta y hoy explota este mundo de plataformas digitales, es una locura”, agregó BillyEn cuanto a la oleada de bioseries que existe actualmente, los creativos señalaron“Nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con seguir tendencias, creemos que las bioseries tienen un lugar como lo han tenido siempre, creo que lo que puede suceder es saturarse, si fuera dosificado sería igual que el género de comediaLo que nos llama la atención es lo que nos genera una curiosidad al momento”, expresaron los hermanosSrÁvila es protagonizada por Tony Dalton, Carlos Aragón, Camila Selser, Michel Brown y Eduardo ArroyueloNarra la historia de un asesino que poco a poco se va colocando en lo más alto de su organización, con las consecuencias que esto implica