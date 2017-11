Hugh Jackman decide "dejar la fiesta" con "Logan"

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Sé que los australianos no son famosos por irse de las fiestas a la hora correcta, pero (después de) 17 años, es momento de dejar la fiesta", bromeó Hugh Jackman durante una entrevista sobre la última vez que interpretó al superhéroe Wolverine en la oscura película de acción de este año "Logan"El actor australiano debutó como el mutante con garras metálicas Wolverine en el filme "X-Men" del 2000 y desde entonces ha interpretado al personaje en el cine en ocho ocasionesPero Jackman dijo que, junto a los responsables de "Logan", asumió los mayores riesgos en su última aparición como el héroe gruñón"Este no era un éxito de taquilla asegurado", dijo Jackman en una entrevista"Algunos consideraron que este sería el mayor riesgo, el riesgo más tonto que hayamos tomadoLa gente asume que estás haciendo una secuela sólo porque es un éxito de taquilla, pero mi experiencia al estar dentro es que siempre se sintió como un riesgo y creo que eso debe aceptarse", agregó"Logan" fue la primera ocasión en la que Jackman, de 49 años, interpretó al personaje en un filme para mayores de edad, donde pudo abordar un lado más oscuro y atormentado de WolverineEn la película, un Logan más viejo y cansado lidia con el alcoholismo mientras rescata a una joven mutante y la ayuda a regañadientes en su periplo hacia un lugar seguro, tiempo en el que ambos forjan una amistad improbable, a pesar de que ambos tienen temperamentos explosivos"Este es un hombre cuya vida se centra en torno a la violencia", dijo Jackman"Parecía una temática muy difícil, no sólo en términos de violencia gráfica sino de las consecuencias de la violencia, parecía imposible hacerlo como una película para un público más joven y realmente abordar esa temática y hacerlo en un nivel serio", añadióEl filme fue elogiado por la crítica luego de su estreno en marzo y recaudó más de 600 millones de dólares a nivel global, según BoxOfficeMojocomEl estudio 20th Century Fox espera que el nuevo enfoque de Jackman le dé a "Logan" una ventaja en la próxima temporada de premios, que no suele considerar a las películas de alto presupuesto basadas en historietas"Es un momento grandioso para nosotros como actores o creadores de historias", dijo Jackman"Estoy emocionado de que la Academia (de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que entrega el Oscar) considere que hay menos barreras en el sentido de qué es una película realmente buena, que el género no debería dictar eso", agregórad