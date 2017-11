Maroon 5 sorprende al cantar en el Metro de NY

Publicidad

Adam Levine y sus compañeros de Maroon 5 sorprendieron a los usuarios de la estación de tren subterránea de Nueva York y tocaron para ellos algunos de sus más recientes temas musicalesComo parte de una cámara escondida para el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon", con el presentador Jimmy Fallon, la agrupación se caracterizó para pasar desapercibidosEn un inicio, la particular mini banda (que usaba instrumentos caseros y un par de amplificadores medianos) no captó mucho la atención de los usuarios de la estaciónNo obstante, con el paso de los minutos la situación cambió, poco a poco la gente se fue acercando quizás por la llamativa voz del cantante, luego Jimmy Fallon (que hizo las veces de corista y también tocó la pandereta) decidió revelar la verdad ante el público que los rodeaba y tras decir su nombre, mencionó que lo acompañaba la banda Maroon 5La revelación desató la euforia de los presentes y también que más gente se acercara, sacara su teléfono celular e inmortalizara el momentorad