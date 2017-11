Ni contratos ni investigación: Julión Álvarez

Publicidad

Julión Álvarez dijo que no está bajo investigación, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara por sus presuntos nexos con el narcotraficante Raúl Flores El Tío, sin embargo, no trabajará pronto en Estados Unidos, dijo su mánager Álex JiménezEl representante, quien declinó dar más información de su artista por petición de sus abogados, comentó que no han buscado tramitar la visa de trabajo en aquel paísJulión, quien compareció ayer de manera voluntaria en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cerrará el año con una presentación el 12 de diciembre en Feria Internacional Ganadera de QuerétaroSin embargo, no tiene presentaciones programadas para el primer trimestre del año y dijo que sus cuentas bancarias siguen congeladas desde agosto“De alguna manera seguimos trabajando legalmenteHay familiares que tienen también con qué y así nos hemos movido”Respecto a la manera en la que toda esta situación lo ha afectado, el cantante señaló que ha sido más en el ámbito profesional“No tengo redes sociales —tiene cuentas de Instagram y Twitter verificado y activas— ni cómo decirles: ‘oye, no es cierto’, de yo personalmente decirles que no se dejen engañar, hay mucha gente que está haciendo cuentos falsos a nombre de Julión Álvarez”, expresó a su salida de la SEIDOLa razón por la que acudió, explicó, fue para pedir que se le notifique cualquier cosa respecto a su situación y que sepan que está dispuesto a colaborar con cualquier cosa que se necesite para aclarar todo“Es incómodo, por lo mismo vengo a presentar mi información, mis datos, para que tengan a dónde recurrir si se merequiere, que tengan a dónde hablarme, avisarme o notificarme”En cuanto a la relación con su compañía de discos, Universal Music, refirió que no tiene contacto“Ya avanzamos en la cuestión del procedimientoEstamos esperando la resolución para seguir trabajando”, expresó y bromeó que ojalá se diera la resolución de su caso como regalo de Navidad