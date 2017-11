Peppa Pig ahora será bombera y pintora

Publicidad

Como cada año, el productor de teatro Alejandro Gou presenta una de sus licencias más famosas: Peppa PigPara esta ocasión, el empresario refrescó la historia y ahora veremos a la puerquita más famosa del mundo preguntarse, qué quiere ser de grandeEs por ello que la veremos experimentando con diferentes labores como bombera, pintora, cantante o bailarinaAnte la expectativa que tiene el productor sobre esta puesta en escena comentó: “El público infantil es el más importante para nosotros, es el público más sincero, si algo no les gusta, los niños se paran, se echan a correr y se vanEllos son los futuros consumidores del teatro por lo que trabajamos siempre para darles productos de la mejor calidad”El también representante artístico detalló que el musical cuenta con 16 canciones inéditas, por lo que saldrá un disco a la venta el próximo año“Vamos a empezar a hacer el disco, a hacer música original, ahorita estamos en trámite, también estamos checando que lo podamos subir a Spotify y otras plataformas digitales, además del formato físico”Gou resaltó también que se encuentra más que feliz, pues su productora teatral Tycoon Goutomará el control de la oferta del Teatro del Parque Interlomas, lugar al que se llevarán producciones como Hoy no me puedo levantar y Billy Elliot para cubrir así una parte mayor de la capitalPeppa Pig: ¿Qué quieres ser de grande? se presentará este sábado y domingo y el 2 y 3 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, para tener después gira en el interior de la República