Peña Nieto firma Decreto del Parque Nacional de Revillagigedo

Al decretar la creación del Parque Nacional de Revillagigedo, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el gobierno de la República protegerá una zona de 148 millones de hectáreas, prohibirá la actividad pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la construcción de infraestructura hoteleraTras advertir que esta zona será resguardada por la Marina Armada de México, el mandatario indicó que a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, este Parque Nacional nace con equipo, instalaciones y personal, lo que asegura su conservación real y auténticaSostuvo que el establecimiento del Parque Nacional “no disminuirá significativamente” el área potencial de pesca para la flota atunera mexicana y, por el contrario, contribuirá a incrementar la disponibilidad de peces en el exterior del área protegida a mediano y largo plazos“La pesca que no es sostenible, hay que decirlo, no puede ser admisible”, estableció en el salón Adolfo López Mateos de la residencia de Los Pinos ante legisladores, académicos, investigadores y ambientalistas, entre ellos Gabriel QuadriPrecisó que la Marina Armada de México, en colaboración con la Semarnat, realizarán acciones de vigilancia, equipamiento y capacitación que incluirá un monitoreo remoto en tiempo real, educación ambiental dirigida a los pescadores y sanciones a los infractores“Estas acciones contribuirán a incrementar el número de especies y ayudarán a recuperación de tantos marinos que se han disminuido por el impacto ambiental y la actividad humana”, subrayó en Jefe del Ejecutivo previo a la firma del DecretoRecordó que apenas hace un año la Unesco declaró al Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad, bajo los criterios de poseer una belleza natural y un valor estético excepcionalesAdemás de ser un ejemplo representativo de procesos biológicos y ecológicos de los ecosistemas marinos y contener hábitats naturales para la conservación in sito de la diversidad biológica, en particular de especies amenazadas que tengan valor universal“Esta maravillosa área natural protegida constituye, por tales razones, un invaluable patrimonio de México y también una enorme responsabilidad“Para asegurar su conservación, el gobierno de la República y su Presidente ha tomado la decisión de convertir al Archipiélago de Revillagigedo en un Parque Nacional, que será el más grande de América del Norte dotándolo de la mayor protección posible”, dijoEl Presidente de la República asentó que en el Archipiélago de Revillagigedo y en su zona marítima habita una gran cantidad de especies, muchas endémicas que conforman un patrimonio biológico único e insustituibleSubrayó que el decreto que suscribe da cumplimiento al compromiso de México de asegurar la conservación de este Archipiélago, lo que permitirá la conservación de cientos de especies marinas, muchas de ellas en riesgoPeña Nieto aseveró que además esta medida contribuirá a mantener la conectividad de ecosistemas del Océano Pacífico, incluyendo otras áreas protegidas en ese corredor marino como el Atolón de Clipperton, las Islas Galápagos y la Isla de Cocos“El Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo comprende en su zona núcleo 148 millones de hectáreas, para darle justa dimensión se trata de un área equivalente a la superficie total del estado de Coahuila, para ser todavía más explícitos, es siete veces el territorio de mi estado natal, el Estado de México y es 100 veces el territorio de la Ciudad de México”, acotóPeña Nieto dijo que a partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará prohibida en esta zona toda actividad pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la construcción de infraestructura hoteleraHizo un reconocimiento a quienes hicieron posible la consolidación del Parque Nacional de Revillagigedo, tanto funcionarios públicos como organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del medio ambiente y los académicos dentro y fuera de México“La protección del medioambiente es un valor de la sociedad mexicana y una prioridad para el gobierno de la República, por esa razón en la presente administración se han decretado seis áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda que equivalen a poco más de 65 millones de hectáreas, casi el triple del territorio que estaba protegido al inicio de este gobierno”Peña Nieto indicó que con ello México ha alcanzado un total 182 áreas naturales protegidas que sumadas cubren alrededor de 91 millones de hectáreas casi 70 millones en zonas marinas y 21 millones en zonas terrestresAgregó que con estas acciones desde 2016, México se ha unido a un reducido grupo de países que han cumplido con el componente marino de la meta que establece el compromiso de proteger 10% de la superficie marina el cual hemos más que duplicado al alcanzar casi 23%ahc Artículo Mexico designates the Revillagigedo Archipelago a reserve English The four volcanic islands that make up the Revillagigedo Archipelago and the surrounding waters are 