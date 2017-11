PREP tendrá ganador antes de las 00:00 hrs

Publicidad

Para evitar que el conteo rápido que perfila al ganador de la elección presidencial de 2018 se conozca hasta la una o dos de la mañana de día siguiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el procedimiento con el que se realizará el escrutinio y cómputo en las casillasHasta ahora el conteo rápido de comicios presidenciales suele darse a conocer alrededor de las 23 horas, pero tras la reforma electoral que creó las casillas únicas en las que se votará hasta por seis cargos (presidente, gobernador, congreso local, alcaldes, regidores, según la entidad), los cómputos y por tanto los resultados estimados podrían salir hasta dos o más horas tardeLas reglas marcan que el día de la jornada electoral, al cierre de cada casilla inician los cómputos —en un lado el de Presidente y en otra de gobernador, luego las de alcaldes o diputados, según el caso— y se realizan las operaciones aritméticas pero no se llena el acta, sino hasta que concluyan una por una las cuentas de todos los niveles de elecciónYa que terminan los conteos se verifican para ser tomadas en cuenta, las boletas que pudieran estar erróneamente depositadas en otra urna, luego se llena el acta y son los datos de ésta los que se consideran tanto para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) —que ahora se digitaliza— como para los conteos rápidos, en caso de tratarse de una casilla determinada por la muestra estadísticaAhora con la casilla única —modalidad con la que operarán 96 % del total de 150 mil casillas—, en donde se depositarán votos para elección federal y local, se tenía la preocupación de que ese procedimiento concluyera de madrugada, pues hay entidades en donde estarán en juego hasta seis eleccionesLas reformas al Reglamento Nacional de Elecciones modificaron el orden de las tareasPrimero se realizará el escrutinio (revisión) de todas las boletas de todos los niveles de elecciónLuego, ya que se realicen correcciones —en caso de boletas que estén en urnas equivocadas— se realizarán los cómputos y llenado de actas para cada nivel de elección, lo que permitirá que el Acta de la Elección Presidencial esté más rápido, mientras, de manera simultánea, se realiza el cómputo de las demás eleccionesAsí, el conteo rápido —que a diferencia de resultados ofrecidos por casas encuestadoras es el único que considera actas oficiales— con la estimación del ganador de la elección presidencial del 2018 sí podría estar a las 23 horas o antes y no hasta la madrugadaMás tarde, pero aun así todavía durante el domingo, estarán los resultados aproximados de los gobernadores de nueve entidadesEl nuevo artículo 246 del Reglamento —avalado con voto dividido— indica que “como primer paso del escrutinio será necesario que los funcionarios de la casilla abran sucesivamente las urnas, una por una, para efectuar la revisión del contenido y cerciorarse que no haya votos depositados en una urna equivocada; de ser el caso, esos sufragios son colocados en la urna correspondiente”Este procedimiento será consecutivo para todos los niveles de elección, no de forma simultánea, e iniciará con la elección presidencial, “y una vez concluida la revisión se devolverán las boletas a la urna y se cerrará ésta, continuando luego con la primera elección local, conforme al orden de cómputo establecido en la ley”