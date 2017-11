“Chin chin el que no se sepa esta canción”: Aleks Syntek

Publicidad

Una calavera caricaturesca proyectada en la pantalla central, dio la voz de arranque, generando una exclamación del público: “¡Sálvese quien pueda, a gozar malditos!” Aleks Syntek, con saco negro y corbata de moño del mismo color, salió a escena para interpretar “A cara o cruz”, éxito ochentero de Radio Futura, acompañado de cuatro músicos y una corista“Chin chin el que no se sepa esta canción”, atacó instantes después para presentar “Duele el amor”El recital de Syntek era una deudaProgramado inicialmente para el día 20 de septiembre, el músico decidió posponerlo tras los efectos del sismo de un dís antes en la Ciudad de MéxicoY la noche de ayer, en el Plaza Condesa, presentó Trasatlántico, su más reciente álbum en el que reversiona canciones de hace tres décadas, entre ellas “El ataque de las chicas cocodrilo” de los españoles Hombres G“Nunca hubo una presentación tal cual, ahora me divierto y aparte es cantar a los que admiro”, dijoEn pie, dado que para esta ocasión no había asientos numerados, hombres canosos recargados en la pared, jóvenes con cerveza en mano y otros solo entonando las letrasEn algún momento subió al escenario a cinco mujeres que crearon su club de fans, algo que no le atraía del todo“No me hallaba yo ahi, decía que era para Backstreet Boys y esas cosas, pero la verdad es que me han tratado muy bien”, indicóA ellas, en penumbras, les dedicaría “Te soñé”Minutos antes había dado un consejo a los asistentes“Hay más gente buena en el mundo, ya no vean noticieros, ese no es el mundo real”, externó antes de dar paso a “Caída libre”“Lucha de gigantes”, al tiempo que se proyectaban imágenes de niños, “Mis impulsos sobre tí” y “Es por tí”, esta última a dueto con Cómplices de España, integraron el conciertoNo podía faltar “Sexo, pudor y lágrimas”, tema que ha reconocido, lo salvó profesionalmente en 1999 al estrenarse el filme homónimo con Cecilia Suárez y Demian BichirCon ella, como había exigido la calavera animada del inicio, todos gozaron