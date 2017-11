Freddie Mercury: La historia detrás de "Love of my life"

Publicidad

Queen comenzó a levantar vuelo al poco tiempo de formarse, a principios de los 70, y Freddie Mercury no tardó en convertirse en un sex symbolTodas las mujeres querían algo con él y él les devolvía la gentilezaEstaba en sus 20 y todavía no se hacía cargo de su atracción por los hombres"Solíamos reunirnos por el barrio de Kensington, famoso, entre otras cosas, porque siempre había chicas lindasUna de ellas fue Mary Austin", contó en el documental Days of our livesBrian MayEl guitarrista de Queen fue el primero en "descubrir" a esa joven rubia, de ojos claros y lookeada a la perfección con el estilo boho que caracterizaba a las groupies del brit rock de los 70Mary los había ido a ver tocar en un show en el Imperial College"La conocí en un recital y como era muy tímido no me animaba a acercarme a ellaSalimos un par de veces, pero ella también era tímida así que nos despedíamos con un beso en la mejilla y nada másFreddie me dijo que le gustaba así que decidí presentarlosCreo que lo de ellos fue amor verdadero", dijo el músicoPero los comienzos no fueron tan sencillosSegún contó Mary Austin, ella no creía que él estuviera tras sus pasosConvencida de que se le acercaba interesado por una amiga suya, lo rechazó sistemáticamente durante seis mesesFreddie decidió ir al grano y la invitó a salir para festejar su cumpleaños número 24, el 5 de septiembre de 1970Otra vez recibió un noPero, aunque introvertido, Freddie siempre supo cómo conseguir lo que quería: insistió, y al día siguiente logró que la bella Mary lo acompañara a ver a Mott the Hoople, banda que Queen teloneó en sus albores, en el club Marquee del SoHoCinco meses después de aquella cita, se mudaron juntos a una habitación amoblada por la que pagaban 10 libras por semana, en la calle Victoria, al lado de Kensington High Street"Crecimos juntosHicieron falta tres años para que yo me enamorara de verdadNunca he sentido lo mismo, ni antes ni después, con nadieAmaba mucho a Freddie, muy profundamente", dijo Austin en una cita que recupera la biógrafa Lesley Ann JonesLa conexión entre ellos fue total y duró para siempre"Sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro, y que nunca nos haríamos daño mutuamente a propósito", contóMary supo entender a Freddie como nadieToleró todo lo que significaba estar con una estrella que muy pronto se reveló como un suceso de proporciones globalesA los arranques de furia que le daban cuando algo no le gustaba, desde un jarrón en el lugar equivocado hasta unos tulipanes en el jardín, ella concedía una disculpa con el argumento de que ese "era su estilo"Foto: Especial Si no volvía a dormir a casa, miraba para otro ladoSi durante la noche tenía una idea para una canción y acercaba el teclado a la cama para componer, Mary no se quejabaSi había discusiones, decía que se debían a que a Freddie le gustaba tener peleas de vez en cuandoAl mismo tiempo, la llenaba de regalos y mimos"Una Navidad me compró un anillo y lo puso en la caja más enorme que encontróYo abrí la caja y adentro había otra y así sucesivamente hasta que llegué a aquella cajita minúsculaCuando la abrí, había un bonito anillo egipcio con un escarabajoSe suponía que traía buena suerte", recordó Austin quien no olvida, sin embargo, lo mucho que sufrió cuando la fama de Freddie comenzó a aumentar y en cada recital lo esperaban mujeres desesperadas por él"Se le tiraban encima", contóUna vez, a la salida de un show, Mary no soportó la escena: su novio rodeado de mujeres dispuestas a todo por élDecidió irseEl salió detrás de ella y le preguntó a dónde ibaElla le dijo: "Ya no me necesitas, tienes a todas esas""Sí te necesitoQuiero que seas parte de esto", le exigió élEstuvieron seis años juntos, hasta que la relación se fue en picada"En los últimos tiempos notaba que algo le pasabaNo era el Freddie que yo conocíSe sentía incómodo y evitaba verme", relatóUn día, le dijo: "Mary, hay algo que tengo que contarteCreo que soy bisexual""No, Freddie, no creo que seas bisexualCreo que sos gay", respondió Mary AustinEn una entrevista para un documental sobre su vida, Mary admitió que esa revelación, lejos de lastimarla, la alivióHasta entonces había estado convencida de que había otra mujer y eso la llenaba de celosQue fuera homosexual, en algún punto, sólo hizo que su relación cambiara de estado"Quiero que siempre formes parte de mi vida", le pidió entonces y pronto Mary se mudó a un departamento a pocos metros de la casa de él"La mayor ironía de la vida de Freddie es que, aunque era gay, su relación más significativa fue con una mujerHabía un verdadero amor entre él y MaryLa cuestión sexual no era tan importante como sus lazos emocionales y espirituales", dijo a Lesley Ann Jones el fotógrafo Mick Rock, quien llegó a entablar una estrecha relación con ambosFreddie siguió mostrándose en todas las recepciones públicas junto a Mary, y ella aceptó ese rol durante años hasta que decidió rehacer su vidaSe casó con Piers Cameron, con quien tuvo dos hijos, Richard, que fue el ahijado de Freddie, y Jamie, que nació poco tiempo después de la muerte del artistaPese a ello, la relación con Cameron no prosperóVivir a la sombra de una leyenda del rock no fue nada fácil para el hombre que Mary eligió para construir una familia"Mary nunca aceptó que lo suyo con Freddie se hubiera terminadoEn muchos sentidos fue una fuerza motriz para élNunca le permitía que se saliera con la suyaEra muy fuerte, en ese sentido, exactamente lo que Freddie necesitabaDe alguna forma era como una madre para élConfiaba y se apoyaba en ellaElla dirigía su vidaPor eso duró tanto su relaciónFreddie solía decir que incluso cuando él y Mary eran pareja eran como hermanos", explicó Freestone en diálogo con Lesley Ann Jones"Todos mis amantes me preguntaban por qué no podían reemplazar a Mary, pero eso es simplemente imposiblePara mí, Mary fue mi esposa de hechoAquello fue un matrimonioCreemos el uno en el otro, y eso es suficiente para míNo podría enamorarme de un hombre de la misma forma que me enamoré de Mary", dijo Mercury"Love of my life", su balada más famosa y más romántica, fue escrita para ellaAustin también recibió la mitad de su fortuna y su adorada mansión de Kensington, Garden Lodge, el lugar en el que deseaba envejecer pero que lo vio partir demasiado tempranoMary vive allí, rodeada de sus cosas, manteniendo su memoria viva y un último secreto entre los dos: solo ella sabe y sabrá dónde descansan sus cenizas"Cuando me haga viejo, yo estaré ahí, a tu lado, para recordarte cuánto aún te amo", dice "Love of my life", una verdadera promesa de amor infinito que Freddie no pudo cumplir con su presencia, pero sí con su músicarad