Uma Thurman, feliz de ver caer a Harvey Weinstein

Hace unas semanas, Uma Thurman quería hablar sobre el gran escándalo sexual que destapó en octubre The New York Times y que involucra a Harvey Weinstein, acusado por más de 90 mujeres de acoso y abuso sexualLa artista, no obstante, omitió cualquier tipo de comentarioConsultada en una entrevista sobre la situación, sólo atinó a decir que estaba molesta"Estoy esperando a sentirme menos enojadaCuando esté lista, hablaré", confesóPero ayer, durante la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la intérprete de 47 años pareció estar preparada para romper el silencio y hablar sobre WeinsteinLo hizo a través de las redes sociales —en específico, por medio de su cuenta de Instagram—, donde reveló lo que pensaba y sentíaDirecta y precisa, Thurman envió el siguiente mensaje con motivo de la festividad: "Estoy agradecida hoy por estar viva, por todos los que amo y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar por los demás""Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunos motivos, #metoo (#yotambién, el hashtag usado por miles de mujeres alrededor del mundo para denunciar acoso y abuso sexual), en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro", continuó"Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos conspiradoresMe alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te mereces una bala)", remató la intérprete de 47 años en su posteoUma Thurman conoce de cerca al empresario cinematográficoTrabajó en siete producciones junto a él, entre ellas "Pulp Fiction" (1994) y "Kill Bill Vol1" (2003) y "Vol2" (2004)Daryl Hannah, colega de reparto de Uma en "Kill Bill", fue una de las mujeres que acusó a Weinstein de acoso, señalando al Times que la hostigó en dos ocasionesQuentin Tarantino, en tanto, admitió tiempo atrás que sabía desde hace años que el productor mantenía este tipo de conductas desagradables y afirmó sentirse avergonzado por no haber hecho nada al respectorad