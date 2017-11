25 años de cárcel a ex policía por homicidio de estudiante

Publicidad

Por el homicidio calificado de un joven de la localidad de Huitzotlaco, Atlapexco, un juez dictó una sentencia de 25 años de cárcel contra un ex policía de dicho municipio, además de pagar 350 mil pesos a los familiares.Así lo determinó la jueza presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Sonia Magali Soto, confirmó el representante de abogados de la Huasteca hidalguense, Juan Aguado Solares.Durante entrevista con Am, apuntó que como parte del proceso continúa esperar si la defensa decide apelar y llevar el caso a una segunda instancia.Aguado Solares detalló que la sentencia condenatoria máxima en Hidalgo por un homicidio doloso calificado es de 40 años, no obstante asegura que para lograrla el agente del Ministerio Público debe aportar las pruebas y elementos suficientes al tribunal de enjuiciamiento.Cabe recordar que hace dos semanas vecinos de Atlapexco bloquearon la vía federal México-Tampico, a la altura de las Tres Huastecas, para exigir una audiencia del asunto que relaciona a un ex policía municipal en el probable delito de homicidio calificado.Involucra a un joven de la localidad de Huitzotlaco que falleció después de recibir un impacto de bala en la cabeza.