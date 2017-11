“Que auditen mi empresa”: González Murillo

Publicidad

Alejandro González Murillo, diputado federal del PES, pidió auditar su empresa, ya que no esconde nada, luego de la publicación de un reportaje en un diario nacional que señaló que firmas ligadas al secretario de Gobierno Miguel Osorio Chong fueron beneficiadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.“Que se audite mi empresa, no tengo ningún problema porque no escondemos nada”, subrayó durante entrevista.Apuntó que las empresas de su familia “tienen más de 20 años trabajando, que no se deben a ningún político, ningún régimen, que no están al amparo de nadie, por lo que son de trabajo”.Durante su informe de actividades celebrado en Pachuca, el legislador pidió al gobernador y diputados locales vigilar y auditar todas las obras que ha gestionado con la finalidad de garantizar el uso correcto de los recursos.“Señor gobernador, legisladores locales, solicito respetuosamente que a través de la secretaría de contraloría y de la auditoría superior del estado, vigilen y auditen todas las obras que su servidor ha gestionado, para así garantizar el uso correcto de todos los recursos”.En el informe de actividades estuvieron presentes Laura Vargas, ex directora del sistema DIF y María Luisa Chong Chávez presidenta honoraria del voluntariado del IMSS Hidalgo.