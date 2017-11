Ferriz de Con no ofrecerá disculpa a Moreira

Publicidad

Pedro Ferriz de Con afirmó que no se disculpará con Humberto Moreira Valdez, ex presidente del PRI, “ni muerto”Esto, luego de que ayer Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila, a través de sus redes sociales, dijo que le ganó una demanda por daño moral al obtener una sentencia favorable por parte de la Décima Sala Civil de la Ciudad de MéxicoEl fallo judicial obliga al independiente, según lo divulgado por Moreira, a “indemnizar al ex gobernador de Coahuila para reparar el daño moral que le fue causado” por declaraciones que “se emitieron en abuso al derecho de libertad de expresión”Consultado por EL UNIVERSAL, Ferriz de Con aclaró que no pagará los 100 mil pesos al coahuilense, pues más que un asunto de dinero se trata de un ataque al periodismo libreSobre los recursos legales a su alcance, dijo que presentará un amparo “hasta sus últimas consecuencias”Explicó que el pleito legal con Moreira viene de años atrás, y que hace 45 días obtuvo una sentencia absolutoria de los cargos de daño patrimonial y moral al ex gobernador, emitida por un Tribunal de Distrito en Materia Administrativa con sede en la capital del país“El señor Humberto Moreira obtiene de un juez, de una manera insospechada, una condición en donde revoca el primer mandato absolutorio y me da un palo en ese sentidoTengo la tercera instancia que es el recurso de amparo al que apelaré”, expuso Ferriz de Con