PRI prevé aprobar ley de seguridad

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que en este periodo ordinario se va a aprobar la Ley de Seguridad Interior porque, aunque no es el remedio único, es relevanteEl coordinador del PAN, Marko Cortés, afirmó que deben ser aprobadas ambas le- gislaciones, el Mando Mixto y la Ley de Seguridad InteriorDice que de lo contrario sería un despropósito y saldría contraproducente para el paísFrancisco Martínez Neri, del PRD, aseguró que no existen consensos necesarios para que se discuta la norma sobre el tema, que regularía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública“La Ley de Seguridad Interior, que como dice el diputado Camacho [Camacho Quiroz], no es un remedio único, es, sin lugar a dudas, una de las partes más importantes para empezar a tener verdadera seguridad”, declaróAgregó que cada quien debe asumir su propia responsabilidad: “El Legislativo tiene el deber de proporcionarle al Ejército y a las policías locales un marco jurídico seguro en el cual puedan trabajar, a la Marina, a los soldados, pero también les corresponde a las autoridades locales hacer lo suyo, les corresponde a las autoridades locales tener sus propios policías y no depender de tener siempre al Ejército haciendo labores de oficiales”Cortés Mendoza dijo que para el blanquiazul es necesario que se dictaminen ambas iniciativas de manera conjunta, Mando Mixto y Seguridad InteriorAdvirtió que sólo una iniciativa mandaría una señal equivocada y no quiere que las Fuerzas Armadas se perpetúen de manera indefinida para atender los retos de seguridad“Las dos sí pueden ir a resolver el problemaDe forma aislada, una sola iniciativa podría llegar a ser contraproducente y lo explicoNo queremos que se perpetúen de manera indefinida las Fuerzas ArmadasLas responsables de atender los retos de seguridad, a los que le corresponde, es a las policías civiles, municipales, estatales, federales y en casos excepcionales las Fuerzas Armadas”, dijo