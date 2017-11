El Horno 014

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A todo vapor ya trabajan distintas organizaciones, para aprovechar los beneficios del indigenismo que considera excepciones y beneficios de parte del Instituto Nacional Electoral. Un caso concreto es la formalización de autoridades étnicas, tal como la nominación del gobernador ñhañhu que hizo el Consejo Supremo Ñhañhu en Ixmiquilpan. De este modo el bastión de Roberto Pedraza no cederá a presiones partidistas que busque imponer candidatos, puesto que ellos habrán de elegir conforme a sus usos y costumbre.A quien traen como pollo en rosticería es al líder priista José Leoncio Pineda Godos, quien por más vueltas que da al estado, no ha podido conciliar las graves divisiones en los municipios, puesto que al elegir a los dirigentes municipales no se tomaron la molestia de preguntarle a la militancia. Esta imposición trae movidos a los líderes opositores quienes no se cansan de hacerles ofertas de cargos a diputados y senadores con tal de abandonar al tricolor.Las chamusquinas cotidianas en que se ve envuelto el ex diputado priista Daniel Ludlow Kuri, es un buen pretexto para que las huestes panistas le impidan a su hija Paola, gozar de la candidatura a diputada federal que ha buscado a como dé lugar. Junto a ello, la falta de oficio político y su alejamiento de la gente común, apuntalarían esa negativa.