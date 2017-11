Publicidad

Miguel Márquez envía hoy al Congreso del Estado la iniciativa de Paquete Fiscal 2018, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para Guanajuato. Ahora les toca revisar, ajustar y votar.*** OJOS EN INGRESOSEn ingresos no hay nuevos impuestos ni más deuda. Pero deben revisarse rubros como el de “Aprovechamientos”, donde se acusa estiman de menos para luego gastar “a sus anchas”.*** LUPA A EXCEDENTESEl Congreso del Estado aprobó para el 2017 un presupuesto de 75 mil 299 millones, pero con esos ingresos extras ya se dispone de 87 mil millones. Poner lupa a esos excedentes es otro gran pendiente.Hoy por la tarde los secretarios de Gobierno y Finanzas, Gustavo Rodríguez y Nacho Martín Solís, respectivamente, acuden al Congreso del Estado para la entrega formal de la iniciativa de Paquete Fiscal 2018. Luego de eso, nuestros 36 diputados se supone que tienen que estudiarlo para votar tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos antes de que partan a sus vacaciones de fin de año.*CHAMAQUEAR AL CONGRESOSi los legisladores echan un vistazo a la Cuenta Pública que el Ejecutivo Estatal les envía cada trimestre, y al reciente Índice de Información del Ejercicio del Gasto que presentó el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), les dará luz para prender sus antenitas sobre el pronóstico de ingresos que les presenten. Los números dicen que el Estado “chamaquea” al Congreso Local.*INGRESOS SUBESTIMADOSEl IMCO reportó que en el año 2016 Guanajuato fue el tercer Estado del País que en porcentaje recaudó más a lo que le dijo a su Congreso en “Aprovechamientos”, nada más ¡460%! de incremento. Y en 2017 la historia se repite, la Ley de Ingresos estimaba recaudar mil 744 millones por ese concepto y la Cuenta Pública hasta septiembre registra que por ese rubro esperan este año 12 mil 752 millones.*LOS APROVECHAMIENTOSPor el rubro de “Aprovechamiento” se consideran: rezagos, recargos, multas, donativos y subsidios, herencias y legados, ahí entra lo que no se clasifica en impuestos, derechos o productos. En opinión de un ex secretario de Finanzas, José Luis Romero Hicks, hoy presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, un incremento como ése en lo recaudado sólo puede explicarse con una doble intención.*SALIERON VIVOSEl Gobierno del Estado de antemano conoce que contará con ese ingreso adicional, mucho de ello acumulado de otros ejercicios, pero no lo reporta todo en la propuesta de presupuesto anual al Congreso. Espera a que le aprueben un piso mínimo de ingresos y egresos sabedores que los excedentes que reciban en el año ya no están obligados a pasarlos para su aprobación al Legislativo.*LEGAL SÍ, ¿CORRECTO?Y no es que sea una maniobra ilegal, no, el Gobernador tiene un margen permitido para operar el presupuesto, que si es lo correcto en horas en las que se obliga mayor transparencia, es otro debate. Ya el IMCO recomendó la necesidad de fijar criterios obligatorios de distribución de esos excedentes. Y en un año electoral como el 2018, con mayor razón el Legislativo debe hacer su chamba de fiscalización.*REPARTIR EL PASTELYa que los legisladores le encuentren la cuadratura al círculo a los ingresos, pues les toca poner lupa en los egresos, que el pastel se distribuya correctamente entre las dependencias del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y los organismos autónomos como: la UG, Procuraduría de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, Tribunal Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública.Al aprobar la inhabilitación de un año por el tema de la licitación de basura, el síndico Carlos Medina atizó sobre empresas fantasmas y el ex Tesorero prófugo; Bárbara Botello le gritó “Fobaproa” y el regidor Chava Ramírez recordó al caso “Cereales y Pastas Finas” cuando el hoy alcalde Héctor López era Secretario de Desarrollo Económico y se hizo la compra de tierras para una refinería fallida.*LO PREVISIBLEUn toma y daca de todos contra todos fue al final lo que “despertó” la sesión de Ayuntamiento. El resto fue lo previsible, la oposición, Sergio Contreras (PVEM), Chava Ramírez y Norma López (PRI), exponiendo los argumentos sobre lo que consideran una sanción improcedente, y la fracción azul que no quiso responder a nada, aunque ya no sabemos si eso es por estrategia o por no conocer del tema.*FALTA A SESIÓNLa ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y otros de los ex integrantes del Cabildo que iban a inhabilitar en la sesión de ayer, quisieron presentarse para enviar un mensaje de que no se esconden y darán la pelea en los tribunales. La diferencia es que la primera faltó a una sesión agendada de la Cámara de Diputados por lo que le pagan, mientras que el resto dispuso del tiempo de sus actividades laborales privadas.El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, instaló ayer la “Comisión de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres Militantes”. La integran cinco panistas, una de ellas es la senadora leonesa Pilar Ortega Martínez, también están Marcela Torres, Kenia López, Annia Gómez y Gabriela González.*COMISIÓN AZULEsta Comisión tiene por objeto revisar las denuncias de militantes del PAN víctimas de violencia política, realizar la investigación y solicitar ante la Comisión de Orden la sanción que corresponda.*SANCIONES, UN PASITOLa leonesa fue una de las que presentó en 2014 en el Senado la iniciativa para establecer sanciones para funcionarios partidistas y electorales que violen los derechos políticos de las mujeres, lo cual se aprobó en marzo en el Senado, pero que está atorado en el Congreso de la Unión. Sobre esto mismo en el actual periodo se presentaron iniciativas en el Congreso local. Ya era hora.