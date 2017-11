Afecta delincuencia escuelas del Centro

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos 22 estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León (ENMSCHL) de la Universidad de Guanajuato (UG), ubicada sobre la calle Álvaro Obregón, han sido víctimas de la delincuencia que impera en la zona.Algunos dijeron que se trata de una banda de al menos ocho ladrones que asaltan por las calles 20 de Enero y Aquiles Serdán, pero principalmente en los paraderos “Hermanos Aldama” y “Centro Histórico” del Sistema Integrado de Transporte (SIT), donde no hay cámaras de videovigilancia.“En el bulevar Adolfo López Mateos también amenazan a los chavitos de la ETI para quitarles sus cosas”, comentó Laura Lira, afectada.Los asaltos a estudiantes, tanto de la Escuela Secundaria Técnica No.1 (ETI) como de la también llamada Prepa Nocturna de León, son a diario y no hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por la zona.Teresita, joven estudiante, narró cómo operan estos sujetos y además aseguró que sabe de muchos casos, incluso dentro de los paraderos, sin que las autoridades hagan algo.“En ambos paraderos son ocho sujetos dentro de las orugas, cuatro hombres y cuatro mujeres, que se juntan en las líneas 1 y 4; entre ellos se voltean a ver o se chiflan para comenzar a aventarse y te sacan el celular”, dijo.“Si los ves o los identificas, te amenazan; incluso nos han seguido hasta la prepa”, denunció acompañada por sus amigos.Pero por si fuera poco, otros jóvenes han sufrido asaltos a mano armada (con navaja o pistola) en la esquina del bulevar López Mateos y calle 20 de Enero. Los hampones los despojan del celular, cartera y hasta mochila.“Si preguntas por aquí todos te pueden decir que les ha pasado o han escuchado a alguien de su clase hablar del tema”, lamentó Fernanda, otra alumna.“La Policía lo sabe, porque incluso a los tránsitos se les ha pedido ayuda, pero nadie nos apoya. La seguridad no existe, ningún policía se para por aquí”, añadió.Tras escuchar las denuncias y quejas de estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León (ENMSCHL) de la Universidad de Guanajuato (UG) víctimas de robos y asaltos en la zona, am hizo un recorrido por la calle 20 de Enero, desde el bulevar Adolfo López Mateos hasta la Álvaro Obregón, donde se ubica la preparatoria.En el trayecto sólo había dos elementos de Tránsito Municipal que operaban sobre el López Mateos para ayudar al paso peatonal de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.1 (ETI) a la hora de la salida, pero ningún elemento de la Policía apareció por la zona.En los semáforos de dicho cruce no hay cámaras de videovigilancia, sólo dispositivos auditivos para débiles visuales que quieren cruzar el bulevar; dentro del paradero “Centro Histórico” del Sistema Integrado de Transporte (SIT) no se observó seguridad, pese a que es uno de los más concurridos.Durante media hora ningún policía, patrulla o algún otro elemento de seguridad privada fue visto en dichas