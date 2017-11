Asesino de Francia Ruth pasaría 50 años en prisión

Publicidad

Emmanuel Denalí Bocanegra quien es acusado de feminicidio en agravio de Francia Ruth Ramírez Ibarra, podría ser sentenciado a 50 años de prisión,El juez de control determinó que el delito le es imputable a Emmanuel, lo que implica que al probarse su culpabilidad no iría a un hospital psiquiátrico, pues los peritos de la defensa no comprobaron que tenía problemas mentales.La fiscalía solicitará al juez en una sala de oralidad 50 años de prisión para Emmanuel.“No estoy de acuerdo si esa es la condena, pues esto podría estar en manos del director de la prisión y disminuiría la condena por “buen comportamiento” y buscaré la pena máxima”, contó el señor Arturo Ramírez, papá de Francia Ruth.Además aseguró que el juicio de imputabilidad que se le otorgó en los últimos días, estuvo planeado desde el momento en que el padre de Emmanuel, el señor Ricardo Valdez González ingreso un conjunto de recetas falsas, al denunciar la presunta desaparición de su hijo, y que el Ministerio Público no cuestionó en su momento.Posteriormente, dichas recetas fueron determinadas por los propios peritos de la defensa como irregulares y poco confiables.El 3 de diciembre del año 2016, Francia Ruth salió de su casa a las 8 de la mañana junto con su mamá, que la llevó a la escuela de idiomas donde estudiaba.Al rededor de la 1 de la tarde su mamá le mandó un mensaje por whatsapp, informándole que se iría con su novio Emmanuel.El 4 de diciembre, Francia fue vista por última vez en el departamento de Emmanuel, entre ese día y el 6 fue asesinada.