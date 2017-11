Afecta a mujeres violencia laboral

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una cuarta parte de las trabajadoras guanajuatenses han sufrido en algún momento de su vida violencia en el ámbito laboral, revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).Según la misma fuente, Guanajuato está sobre la media nacional de mujeres que laboran por entidad, 43.5% de las guanajuatenses mayores a los 15 años han trabajado durante el año pasado.Sin embargo, el estado se coloca como el 19° en el porcentaje de mujeres que han experimentado alguna manifestación de violencia en el ámbito laboral a lo largo de su vida, con poco más del 25%.Mientras que los porcentajes de entidades con menores índices de violencia en el ámbito laboral hacia mujeres mayores de 15 años, van del 19% al 22% en estados como Campeche, Chiapas, Nayarit, Guerrero y Baja California Sur.Por otra parte, los estados con porcentajes de violencia laboral más elevados son Quintana Roo, Baja California, Coahuila, Chihuahua, y Querétaro, con prevalencias de 31% hasta casi 37%.Enfocándose en la violencia que experimentan las trabajadoras asalariadas, Guanajuato ocupa el 20° lugar nacional con 26.3%, siete puntos debajo del estado vecino de Querétaro, el primero en dicho ámbito desde hace más de 10 años.Dentro del área laboral, el INEGI clasifica las modalidades de la violencia hacia la mujer en física o sexual, emocional y discriminación.En violencia física o sexual a mujeres asalariadas mayores de 15 años, Guanajuato ocupa el 23° lugar a nivel nacional, con poco más del 4%.En este aspecto, los estados con mayor prevalencia de este tipo de violencia laboral son Michoacán, Oaxaca, Guerrero, México y Tabasco, mientras que los que menor porcentaje registran son Nuevo León, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.El 10.4% de las guanajuatenses asalariadas mayores a los 15 años se identificaron como víctimas de violencia emocional desde el 2006.Respecto a la discriminación, como factor fundamental de la violencia de género, 22% de las asalariadas guanajuatenses ha sido víctima de ella, y aunque registra un decremento de ésta superior al 3%, Guanajuato se mantiene dentro de los 15 estados con mayor discriminación laboral a las mujeres.Aunque los índices de violencia laboral en el estado lo mantengan cerca de la media nacional, Guanajuato es el cuarto estado con mayor crecimiento en el porcentaje de violencia hacia las mujeres mayores de 15 años, de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres.Dicho sistema reúne información de la ENDIREH que desde 2006 realiza cada cinco años el INEGI.Aunque en la primera edición de tal encuesta Guanajuato se encontraba dentro de los cinco estados con menor índice, el porcentaje de violencia hacia la mujer ha crecido hasta colocarle en la décima posición durante el 2010, con 56.2%, y en el 18° lugar en el 2016, con 63.2%.Importante mencionar que para 2016, al igual que Guanajuato, los estados con mayor violencia se ubican en la parte centro del país, siendo estos Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, México, y en primer lugar la Ciudad de México.En violencia laboral dentro del estado, destaca el caso registrado en 2010 en el Sistema de Agua Potable de Silao (SAPAS).Ocho empleadas de SAPAS, entonces dirigido por Jesús Barrón Aviña, le denunciaron penalmente por acoso sexual.Las denuncias derivaron en recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en las que se pedía la sanción del titular de la paramunicipal, la estabilidad laboral de los afectados, así como apoyo psicológico.Aquel mismo año, fue aprobada por unanimidad la tipificación del acoso sexual como delito en el Código Penal del estado, aunque desde tres años atrás esta iniciativa había sido congelada por el PAN, tras las acusaciones de hostigamiento contra un legislador del mismo partido.La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, fue también creada en aquel año, siendo una ley que, al igual que en sólo otros 15 estados de la República, refuerza la tipificación del acoso sexual como delito.María Troncoso, originaria de León, recuerda como las escasas oportunidades laborales para las jovencitas, años atrás, la llevaron a vestirse como hombre para trabajar de cargadora en una fábrica de calzado.Apoyada por su hermano con quien tenía un gran parecido a los 12 años de edad, María se hizo pasar por él para trabajar en la fábrica, para apoyar la complicada situación económica que su familia atravesaba.Con el cabello corto, ropa holgada, y precauciones en su manera de actuar y relacionarse con sus compañeros de trabajo, María fue despedida poco más de dos años después.De su jefe, María recuerda un inflexible machismo que no comprende.“No entendía por qué decían que yo no lo podía hacer, o que las mujeres no podían, si nosotras también podemos, lo que sí que lo hacemos diferente, le ponemos más corazón, y pues a lo mejor es lo que a ellos no les gusta, que los hace sentir mal, no sé”, dijo María.Mariana Vallejo, residente en León, vive desde hace dos años una situación de violencia laboral a la que no pretende ceder renunciando al trabajo que por 10 años ha realizado.Como parte de una institución del gobierno, Mariana ha acudido a distintos órdenes jerárquicos y sindicales a solicitar apoyo a su situación que considera es totalmente injustificada.Sin embargo, hasta ahora sólo ha recibido apoyo de organizaciones civiles en favor de las mujeres que, sin autoridad alguna sobre los superiores de Mariana, no han logrado aliviar su situación.Los problemas con la actual administración de su trabajo se han agravado poco a poco, y aunque ahora da poca importancia a las conductas y comportamientos que sus superiores y compañeros han tomado hacia ella, Mariana lamenta las afectaciones económicas que ello le ha traído.Desde inicios de año, y en consecuencia a que recibió una mala evaluación de parte de su jefa, un estímulo monetario quincenal le fue retirado.Como madre de tres niños, a Mariana le gustaría recuperar el incentivo que sabe merece por su trabajo.“Yo lo que les pido es primeramente que me respeten, porque lo yo voy a hacer, es sólo trabajar; y en segundo término, pues es que no me quiten mi estímulo, porque ya se lo tomó personal y pues no debería ser así”, dijo Mariana.